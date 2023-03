El reconocido artista Andy Rivera sorprendió a sus seguidores con una historia en su cuenta de Instagram, donde está en compañía del que parece ser un nuevo amor.



Desde su última y más sonada relación con la actriz colombiana Lina Tejeiro, al cantante de reguetón no se le conoció otra persona con la que pudiese compartir sentimentalmente, hasta ahora.



Pues la pareja, que duro 4 años, se separó finalmente en 2022, después de intentar regresar varias veces, según confirmó la actriz para la revista ‘VEA’ en junio del año ya mencionado.

Tiempo después, el artista reveló que sufría de depresión y que estaba pasando por un difícil momento emocional, por lo que salió de Colombia para componer sus creaciones musicales e intentar despejar su mente.



Situación que algunos seguidores especularon se debía al nuevo noviazgo de Tejeiro con el creador de contenido antioqueño, Juan Duque, y con el que la actriz llanera solo permaneció 6 meses tras supuesta infidelidad de parte del influencer paisa.

Foto: iStock



Por ello, la nueva fotografía de Rivera con la modelo Valentina Duque causó revuelo entre sus fanáticos, pues el artista ya había mencionado durante una interacción con los mismos en octubre del 2022, que no se sentía seguro de entablar una nueva relación, ya que, emocionalmente, no se encontraba bien.



“No tengo novia y considero que no es el momento de tenerla y menos pasando el momento que estoy pasando”, respondió el cantante a sus seguidores para ese entonces.

Es así que la reciente publicación de la historia, creó expectativas sobre la vida amorosa de Andy Rivera, pues allí se ve al mismo cogido de la mano con la modelo paisa y exparticipante del Desafío 2018, a la orilla de la playa. Sin duda un escenario muy romántico.

Así mismo, el artista publicó un post con dos fotos en las que se veía a la posible pareja de forma cariñosa.

Sin embargo, momentos más tarde se descubrió, que las fotografías pertenecen al nuevo videoclip de su último lanzamiento musical,’Lío’, de acuerdo con las últimas historias que Rivera público en su cuenta promocionado la canción.

