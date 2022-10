Andy Rivera ha sido muy comentado en los últimos meses por haber confesado que está pasando por una crisis depresiva bastante fuerte, motivo por lo que decidió salir de Colombia para realizar sus creaciones musicales desde el extranjero y despojar su mente de algunos temas que lo venían agobiando.



(Siga leyendo: ‘Epa Colombia’ sobre demanda que le interpuso Diana Celis: 'Fui muy generosa').

Ante la situación, algunos internautas han manifestado que su decaída emocional se pudo haber producido porque su expareja, la actriz Lina Tejeiro, confirmó su relación amorosa con el también cantante de música urbana, Juan Duque.



Ante las especulaciones que surgieron a raíz de su salida del país, el intérprete de canciones como ‘Monumento’, ‘Fuego’ y ‘Te perdí’, utilizó su perfil personal de Instagram para responder las dudas de sus fanáticos en torno a su estado de salud mental, sus terapias y, claro está, la actualidad de su vida sentimental.

Por medio de la tradicional dinámica de preguntas y respuestas, uno de sus más de 5,8 millones de seguidores le preguntó al cantante si “tenía novia”, a lo que este respondió con un muy reflexivo mensaje.

Facebook Twitter Linkedin

Andy Rivera estrenó el pasado 14 de septiembre 'Te perdí' Foto: Instagram: @andyrivera

“No tengo novia y considero que no es el momento de tenerla y menos pasando el momento que estoy pasando”, mencionó y luego apuntó que podría causarle daño a la persona que llegue a su vida por el proceso que está pasando.



“causaría más heridas que alegrías en una relación romántica, mejor solo por ahora”, agregó.



(También: Dwayne 'La Roca' Johnson no descarta ser candidato a la presidencia de EE. UU.).



Además, fue enfático en decir que dentro de su proceso de recuperación no le gustaría que la conexión emocional que pueda generar con una nueva pareja esté guiado más por emociones dolorosas que con emociones de felicidad.



“El dolor de las personas hace que uno se conecte mucho y no quiero que alguien conecte conmigo a través de mi dolor, nos emparejemos y que luego yo me empiece a sentir mejor y deje a esta persona a un lado. En este momento siento que podría causar más heridas que alegrías en una relación romántica, mejor solo por ahora”, acotó.



Finalizó diciendo que lo único que quiere por ahora es "sanar su corazón" y enfocarse en sus proyectos musicales para disfrutar al cien por ciento de una mujer que lo acompañe en su camino.



“Yo quiero escoger a mi pareja desde la salud y desde un corazón muy sano, desde otro tipo de madurez, entonces ahora mi novia es la autoestima y estar bien”, concluyó.



(Lea: Britney Spears arremete de nuevo contra su padre: ‘Me trataba como a un perro’).

Más noticias

Diana Celis revela las razones por las que demanda a ‘Epa Colombia’

Actriz Alina Lozano ante críticas por su 'amor': 'No es mi nieto, es mi novio'

Mesera de Hooters expuso a cliente infiel que le dejó su teléfono

Tendencias EL TIEMPO