En los últimos meses, el cantante Andy Rivera ha dado de que hablar en las redes sociales, pues se le ha visto con diferentes mujeres como la modelo Valeria Duque y la creadora de contenido de Aida Victoria Merlano, sin embargo, esto solo fue con fines de publicidad y marketing de sus más recientes sencillos.

Esto ha hecho que varios de sus seguidores se pregunten sobre su vida amorosa, pues desde que terminó hace un año con Lina Tejeiro no se le ha vuelto a ver con nadie más. En esta ocasión, el cantante utilizó sus historias de Instagram para darle la oportunidad a sus fans de preguntarle sobre cualquier cosa.



Una persona aprovechó para preguntarle: "¿Volverías con tu ex?". Ante este cuestionamiento, Andy no tuvo reparos en contestar diciendo que todavía tiene mucho amor por ellas.



"Todas mis ex han sido muy especiales para mí, les guardo un lugar muy especial en mi corazón. De un modo u otro siento que he tenido suerte en el amor, ¿saben?, porque he aprendido infinitas cosas de esas personas tan maravillosas”, comentó.



El intérprete de 'Te pintaron parajitos' también reveló un problema que suele tener en sus relaciones y es intentarlo hasta no más poder, algo que en ocasiones le ha hecho mucho daño a él y a la otra persona.



“Lo que sí te puedo decir es que yo soy muy terco y lo intento una y otra vez, por eso siempre he sido de relaciones largas, por eso no tengo muchas ex parejas, no es un cúmulo que yo te diga ‘¡mira mi expediente!’, la verdad no es así”, aseguró el artista.



Por último, le envió un mensaje a sus seguidores diciendo que a veces es mejor soltar y avanzar y no aferrarse a una relación que simplemente no funciona.



“Pero también de ser tan terco y de darme mucho palo intentándolo, uno va entendiendo cuándo hay que soltar porque empieza a arder mucho la mano, y a veces lo mejor para ambas personas es dividir los caminos porque: hay estancamiento, porque no hay entendimiento. Por millones de motivos, que deben permanecer en la privacidad, porque merecen ese respeto a esas relaciones y a esas personas”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

