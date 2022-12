Conocido por ser la voz de canciones como ‘Te pintaron pajaritos’, ‘Espina de rosa’ y ‘La oficial’, entre otras, el artista de música urbana Andrés Felipe Galeano, más conocido como Andy rivera, mostró a través de una historia de Instagram una fotografía antigua en la que se ve irreconocible.

El hijo del reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera y el exnovio de la actriz colombiana Lina Tejeiro, con quien estuvo durante varios años, inició su carrera desde muy pequeño.



Esto influyó para que en el año 2011 ya hubiese colaborado con artistas de talla mundial como Yandar y Yostin, Maluma, Karol G, Lenny Tavares, Kevin Roldan y Feid.

De hecho, según informa la revista ‘Vea’, desde muy pequeño demostró su interés por la música y en seguir el ejemplo de su padre, ya que a los 12 años empezó a tomar clases de piano y vocalización. Cinco años después, en el 2011, tocó su primer sencillo llamado ‘En busca de ella’ junto a Pipe Calderón y el productor DJ Cano.

El talento que tiene para interpretar canciones no es la única cualidad que Rivera tiene, ya que en las entrevistas que le han realizado varios medios de comunicación y en sus redes sociales, ha demostrado ser una persona muy entregada a su público e internautas.



Actualmente tiene más de cinco millones de seguidores en su Instagram, en el cual publica fotos y vídeos de él cantando y compartiendo con su familia momentos agradables.

De hecho, el pasado 19 de noviembre publicó una imagen en la misma red social, de él sin camisa, mostrando en el fondo su árbol de navidad y aprovechando la ocasión para contarles a sus seguidores que desde hace una década no armaba.



“¿Ya saben qué le van a pedir de regalo esta navidad? Al menos por aquí ya volví a armar el árbol que armó desde hace 10 años (no entiendo cómo dura tanto)”.



Sus seguidoras comentaron la publicación del artista con frases de halago hacia él, como: “Si yo fuera tu árbol de Navidad también trataría de durar muchos años a tu lado”, “yo lo quiero como compañía en diciembre” o incluso confesando su admiración diciéndole “Te amo”.

La fotografía que impactó a sus seguidores

“Esta joyita está mejor, antes me criticaban por mi voz, pero de terco iba a cuatro colegios diarios a cantar, incluso si no me paraban bolas”, esas fueron las palabras con las que Andy Rivera describió una foto de él cuando era más pequeño.



Y es que el cantante compartió dos fotografías en sus historias de Instagram recordando momentos de su infancia y adolescencia.



Ante la publicación, sus seguidores reaccionaron impresionados por el cambio que ha tenido el artista, pues Andy se ha caracterizado por su disciplina en el gimnasio y su cuerpo es más que prueba de ello.

