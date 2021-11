Por su hijo de dos años, actor Andrés Parra tuvo un altercado con un hombre

El reconocido actor caleño Andrés Parra tuvo un altercado con un hombre en un hotel, mientras desayunaba en compañía de su familia, y decidió narrar con detalles lo sucedido, mediante un hilo en Twitter.



Parra ha sido reconocido por sus interpretaciones en producciones como ‘El cartel’, ‘La pasión de Gabriel’, ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘El comandante’ y ‘El robo del siglo’, por lo que ha sido galardonado con distintos premios.

En 2014, contrajo matrimonio con Diana Cáliz. Juntos tienen un pequeño hijo de 2 años, llamado Samuel, que nació en 2019.



El actor comenzó su relato indicando que se encontraba precisamente con Diana y Samuel desayunando en un hotel el pasado domingo 31 de octubre, día de Halloween.

Juego de niños

“Mientras llegábamos a nuestra mesa vimos otra pareja con una bebé de unos 2 meses. Yo le dije a Sammi: ‘mira, una amiga’. Y nada, sonreímos todos, nos saludamos y seguimos a la mesa”, explicó Parra.



El actor aseguró que, mientras se levantaron de la mesa para servir el desayuno, el padre de la bebé se acercó con ella para presentarla a Samuel, su hijo.

Hoy nos pasó una cosa horrible en el desayuno del hotel.



Sigo sin entender cómo un adulto puede perder el control de esa manera y actuar desde su cerebro primitivo… — Andrés Parra (@SoyAndresParra) November 1, 2021

Pero lo que parecía ser una inocente presentación entre dos pequeños se convirtió en un altercado. Parra continuó diciendo: “Samuel anda en modo Halloween y lo que hizo fue hacerle un gesto como de monstruo, le gruñó y obvio la asustó”.



El artista aseguró que le explicó a su hijo por qué no debía actuar así con un bebé, ya que “no entendía el juego y la había hecho llorar por el susto”.



“Siempre hemos manejado las cosas con Samuel desde el respeto, tratando de hacerlo entender las consecuencias de sus actos”, agregó.

Una pelea por un susto

Sin embargo, la situación no terminó allí. Según el relato, mientras Parra charlaba con su hijo, el padre de la bebé se alteró, se volvió a acercar a la mesa y comenzó a gritar al pequeño Samuel.



“¡Eso que hiciste estuvo muy mal! ¡Muy mal! ¡Ya verás las consecuencias que tu actitud tendrá en tu vida cuando seas adulto!”, dijo el hombre, enojado, según contó el actor.



El caleño aseguró haberse quedado “helado” y “pasmado” con la reacción del sujeto. “Cuando aterricé de la loquera le dije: ‘De corregirlo me encargo yo, no usted’. En esas Diana llegó y sacó la leona, obvio”, siguió narrando.



Según el actor, su esposa también increpó al hombre, quien salió del lugar por un momento pero regresó igualmente alterado para enfrentarse con él.



“¿Tienes un problema conmigo...? ¡Si quieres nos vamos de madres!”, le dijo el sujeto a Parra.

Facebook Twitter Linkedin

Según el relato, el hombre se acercó, enojado, a gritarle a Samuel, de dos años de edad. Foto: iStock

Un sujeto descontrolado

En su relato, el actor señala que todo el restaurante se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Todos estaban aterrados por la incómoda situación.



“Y entonces le gritó a Diana: ‘¡Educa a tu hijo!’”, continuó explicando los sucesos que tachó como “desproporcionados”.



El tuit señala que el sujeto los atacaba (a Parra y a su esposa) e “iba y volvía”. “Es decir, el cerebro primitivo con toda, el descontrol total. Yo no entendía nada y el Samu relajado seguía en su modo león, ‘Hulk’, dinosaurio. Gracias a Dios nunca se dio por enterado a pesar de lo agresivo que este señor fue con todos”, aseguró.



El actor no dijo nada sobre un enfrentamiento físico con el otro sujeto, así que, al parecer, la situación no llegó más allá. Sin embargo, el artista aseguró sentirse “achantado y aterrado” después de lo sucedido.



“No entiendo cómo un adulto puede ponerse a pelear así con un niño de dos años que sólo estaba jugando y que no sabe diferenciar claramente entre un bebé y un niño”, afirmó.

Facebook Twitter Linkedin

La situación afloró después de que el pequeño Samuel asustara con sus muecas a la bebé del sujeto. Foto: iStock

Así fue como el caleño se desahogó con sus seguidores en Twitter, quienes opinaron que la reacción de aquel padre no era la correcta.



Otros compartieron situaciones parecidas: “Me pasó algo similar el 20 de julio con un vendedor. Mi hijo de 14 años sin querer se tropezó con una niña, ella se cayó pero no se golpeó. Igual hizo la pataleta normal, lloró y ahí salió el papá. Mi hijo se disculpó y este empezó a insultar”, contó uno de los usuarios de Twitter.



“La gente del hotel fue muy solidaria con nosotros, así como los huéspedes que vieron el mi... que este señor armó. Muy feo. Muy desagradable todo”, concluyó Parra sobre el altercado.

