El reconocido actor Andrés Parra habló este sábado en ‘La Red’ sobre algunos detalles de su vida personal, en los que detalló sobre un periodo de introspección y de cómo le ha ido con la meditación.

“Un día me levanté y vi todo lo que había logrado. Me sentí muy orgulloso a nivel profesional, a nivel personal. Como que dije: Wow, qué chévere. Pero al mismo tiempo, darme cuenta que me seguía sintiendo tan mal, tan aburrido, tan triste, tan nostálgico. Entonces fue como decir: Entonces qué es lo que me pasa. Qué más tengo que lograr, o qué más tengo que comprar”, dijo para el programa de televisión.



Durante su entrevista, el artista reflexionó sobre el concepto de éxito en nuestra sociedad actual.



“Nos han vendido la historia que la felicidad, la paz, se encuentran en el éxito. Y eso es mentira. Y quiero poner el éxito entre comillas todo el tiempo porque no tiene nada qué ver (...) Listo, lo conseguí y estuve bien un mes”, señaló.



Parra también habló de su separación y de un despertar espiritual.



“Nadie va a venir a hacerte feliz. Nadie tiene que hacerse cargo de tus heridas de infancia. Te toca a ti. Nadie va a llenar ese vacío. Nadie ni nada”, remató.



EL TIEMPO