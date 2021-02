La broma de Andrés Parra a Jorge Cárdenas por su aspiración al Senado

Esta semana se conoció que el actor y empresario Jorge Cárdenas será una de las apuestas del Centro Democrático para su lista al Senado en las elecciones legislativas de marzo de 2022.



Su nombre fue considerado por el expresidente Álvaro Uribe, líder de esa colectividad.



En entrevista con este diario, Cárdenas dijo que está "trabajando en una ponencia que voy a presentar ante el Senado de la República, que para mí va a ser como una prueba de fuego de si de verdad tengo la madera para poder llevar proyectos de ley que le sirvan no solamente a mi gremio, que además no es solamente el gremio artístico y cultural, sino además el gremio del empresariado, ya que hago parte ambos mundos".



Sin embargo, la aparición del actor caleño entre las opciones de ese partido ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, pues muchos usuarios consideran que Cárdenas no tiene el perfil para llegar al Congreso.



Al respecto, Cárdenas le manifestó a EL TIEMPO: "Yo no quiero ser el actor que se lanzó porque salió en novelas y cree que con eso le va alcanzar para que voten. De hecho, si algo quisiera es que no pensarán en mí como un actor".



Fue precisamente esa respuesta la que motivo una reacción del también actor Andrés Parra, quien citó un tweet que recogía la declaración de Cárdenas.



Parra escribió: "Yo creo que por ese lado puedes estar tranquilo...", en relación a la intención de Cárdenas de que, en sus palabras, la gente no piense en él como actor en su aspiración al Senado.



Yo creo q por ese lado puedes estar tranquilo... https://t.co/XMwvp5OhuE — Andrés Parra (@SoyAndresParra) February 6, 2021

