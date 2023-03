Con decenas de producciones a sus espaldas, Andrés Parra es uno de los actores más reconocidos de la industria nacional. Aunque dedicó gran parte de su vida al teatro, es principalmente reconocido por sus papeles en la pantalla chica.



Quizás, una de sus interpretaciones más icónicas fue la del narcotraficante Pablo Escobar en ‘Escobar, el patrón del mal’, pero también alcanzó fama con otros papeles como el del expresidente de Venezuela Hugo Chávez, en ‘El Comandante’, y el de Alfonso Rendón, en ‘El Cartel’. En el 2022 se le vio en ‘Los protectores’ y en ‘Primate’.

El actor, nacido en Cali, pasó recientemente por el podcast de su colega Santiago Alarcón, ‘Meterse al Rancho’. Durante poco más de hora y media, reveló detalles de sus inicios, de su vida personal y también de su trayectoria profesional.



En medio de la conversación que tuvo con Alarcón, Parra confesó que tuvo todo tipo de empleos: no solo fue profesor en un colegio, sino que también trabajó en un restaurante, hizo campañas para varias marcas y, por si fuera poco, laboró en Estados Unidos.

Entre otras cosas, sacó a la luz su trabajo como “como mayordomo, medio muchacha del servicio” de una familia del país estadounidense. Esta labor la llevó a cabo sin tener visa de trabajo ni de residente.



Sus constantes viajes a Estados Unidos con visa de turismo terminaron por delatarlo y esto trajo como consecuencia que las autoridades de la nación extranjera le quitaran la visa.

“Más ilegal que un plátano me iba. Tenía más papeles un pescado (...) Me quitaron la visa; se la pillaron, lógico. Me quitaron la visa como cuatro años, bueno, no, usted tiene un año para volverla a pedir”.Después de unos cuantos años del incidente, volvió a sacar la autorización condicionada para ingresar y ya después no tuvo ningún problema para hacerlo.

Otras revelaciones de Parra en la entrevista



Ante los micrófonos de ‘Meterse al Rancho’, Parra habló sin tapujos sobre su infancia, cómo se convirtió en actor, los papeles más memorables de su carrera y confirmó su divorcio con Diana Cáliz.



“Me divorcié este año, es una primicia para este podcast. Eso fue como un planazo al pecho, ahí entré en un proceso de mirar hacia dentro. Empezó a salir un montón de cosas que había que sanar”, dijo para los oyentes.

Los rumores de una crisis matrimonial entre Parra y Cáliz comenzaron el año pasado, luego de que el artista dejara de compartir contenido junto a ella. Aunque durante mucho tiempo guardó silencio con respecto al tema, no fue hasta que tuvo una íntima y, al mismo tiempo, abierta charla con Alarcón que puso fin a las especulaciones.



Además, dijo que en sus redes sociales sí había sido obvia su ruptura con Cáliz; sin embargo, decidió no contar nada abiertamente. “Es que a mí me parece medio ñero salir con un post en redes”, comentó. “No hubo una publicación oficial, hoy lo estamos haciendo oficial”, agregó.

