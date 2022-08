El actor colombiano Andrés Parra, reconocido por sus papeles en producciones como 'Escobar, el patrón del mal', 'La pasión de Gabriel' o 'El robo del siglo', compartió en sus redes sociales una reflexión que ha llegado al corazón de muchos colombianos y ya tiene más de 740 mil reproducciones.

En la grabación, de casi 10 minutos, el actor hace un llamado a sus seguidores a actuar en función de su felicidad y no esperar a que sea demasiado tarde para tomar acción y hacer cambios en la vida.



(Lea también: Marc Anthony publica video tras críticas por su delgadez extrema).

"Tenía muchas de dirigirme a la gente que en este momento pueda estar sintiéndose estancada. Yo creo que todos alguna vez hemos estado ahí y hoy vengo a decirles que todo pasa por algo. De verdad, cuando uno se lanza a un abismo, el universo tiende una red y no pasa nada", fueron las palabras con las que Parra inició su reflexión.



El actor cuestionó como a veces las personas son presas del miedo y permiten que pasen los años sin tomar acción sobre las cosas que los hace infelices como un trabajo, una relación o la forma de vivir la vida.



"No esperen más tiempo. No vale la pena. No cumplan 80 años dándose cuenta de que pudieron haber hecho algo hace 40 años y no lo hicieron. La resignación es muy hijuep...", aseguró Parra.

Salir de la zona de confort

El actor caleño, ganador de múltiples premios, hizo énfasis en no esperar a que sea demasiado tarde para salir de las zonas de confort y no dejar que el miedo controle la vida y las decisiones.



(Puede leer: Fotos: logran cirugía para separar a siameses unidos por la cabeza).

"Uno sabe cuando ya no quiere estar ahí. Uno todos los días se levanta y dice: '¿Yo qué sigo haciendo aquí?' Muchas veces a uno le pasa eso en la vida y sigue ahí. Es un miedo paralizador", afirmó.



Tras este análisis, el actor envió unas palabras de ánimo a sus seguidores y los invitó a dar el primer paso de camino al cambio y la felicidad, a pesar de lo difícil que puede ser asumir esa decisión, asegurando que el dolor es pasajero, pero el estancamiento no.



"Entonces yo quería decirles hoy que el corazón de ustedes ya sabe lo que ustedes quieren hacer, por eso uno se enferma, por eso uno no duerme, por eso es la ansiedad también, la pensadera. Uno dice: 'Yo sé que no quiero estar aquí, pero no soy capaz de irme porque el dolor va a ser muy hijuep... El dolor va a pasar, pero el estancamiento no. No le coman al cambio, no le coman a esa mierda", dijo.

