El actor colombiano Andrés Parra conversó con el también artista Santiago Alarcón, en un podcast de Spotify que este último estrenó el 28 de febrero, llamado ‘Meterse al rancho’.



Parra, recordado por encarnar personajes como Pablo Escobar en ‘El Patrón del mal’; Hugo Chávez en ‘El Comandante’ o Roberto Lozano en ‘El Robo del siglo’ se sinceró ante los micrófonos, esta vez junto a su colega Santiago Alarcón. Habló sin tapujos sobre su infancia, cómo se convirtió en actor, los papeles más memorables de su carrera y confirmó su divorcio con Diana Cáliz.

Para comenzar, Parra habló sobre su papel de Hugo Chávez en ‘El Comandante’. Sobre esto, dijo que esperaba que ese fuera el papel de su vida y que le golpeó duro en el ego ver la poca recepción que tuvo la serie, que además no está disponible en ninguna plataforma.



Sobre su infancia, rememoró que fue bastante dura. Por un lado, aseguró que en el colegio le hacían bullying porque tenía sobrepeso y en su casa, era bastante menor que sus hermanos. “Yo de pequeño creí que había sido buena (mi infancia), pero cuando crecí me di cuenta que no. A mí nadie me estaba esperando. Una infancia muy jodida en cuanto a no encontrar un sitio. Yo sentía que yo le estorbaba a todo el mundo”, señaló.

También, aceptó que fue hasta su adultez que tomó conciencia de esa situación, luego de un episodio complicado que vivió hace poco. “De eso hay conciencia hasta ahora. No fui maltratado, era una violencia más sutil. Uno se viene a dar cuenta después de mucho tiempo al hacerse cargo de uno mismo”, contó.



Precisamente, el episodio que detonó eso fue la confesión más impactante que hizo durante el podcast. “Cuando yo me divorcio, que fue este año, yo ya venía trabajando, pero fue como un planazo al pecho. Empezó a salir un montón de cosas que había que sanar”, dijo.



Ante estas palabras, Alarcón se mostró sorprendido. “Esta es una primicia para este podcast”, aseguraron. Parra señaló que antes había ido a terapia de pareja, visitado psicólogos pero “cuando llegó a esa saturación”, se preguntó qué era lo que había que buscar para sanar.



Además, dijo que en sus redes sociales sí había sido obvia su ruptura con Cáliz, sin embargo, decidió no contar nada abiertamente. “Es que a mí me parece medio ñero salir con un post en redes”, comentó. “No hubo una publicación oficial, hoy lo estamos haciendo oficial”, agregó.

El actor también dijo que tuvo la tentación de hacerlo público antes, pero se contuvo: “Yo creo que ya se automatizó que todo lo que hacemos va para Instagram o para la red que uno use. Yo me detuve”.



Sin embargo, mencionó que de seguro sus seguidores ya ha se habían dado cuenta. “Es obvio, si yo antes subía fotos en familia todos los días y de repente nunca más”.

En el podcast también comentó a cerca del sobrepeso que sufrió desde que era niño. Incluso, detalló que llegó a pesar más de 120 kilos y que para el papel de Escobar le pidieron bajar 16 kilos.



Entre sus reflexiones aseguró: “A mí la profesión me ha servido para tener una mente mucho más empática”. También indicó que el haber sido papá a los 23 años fue todo un reto, dado que en ese momento aún estaba terminando de estudiar actuación y eran pocos los papeles que tenía: “Fue durísimo, de las pruebas más tenaces, esa”, indicó.

