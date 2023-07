El reconocido presentador de Noticias Caracol, Andrés Montoya tuvo que abandonar su ciudad natal de Medellín para llegar a Bogotá, y así convertirse en la nueva cara del noticiero que acompaña a los colombianos en la primera emisión.



En esta línea, y antes de que llegara a la capital, el presentador de 38 años formaba parte de los corresponsales de Antioquia, allí informaba los acontecimientos más importantes del departamento.



Tras la salida de Juan Diego Alvira, la vida de Montoya tuvo un cambio inesperado, y se sumo a tener un nuevo reto en su vida, pues fue llamado para que viviera en Bogotá. Ahora, su rutina diaria es levantarse a las 3:30 de la mañana, para llegar al canal a las 4:30 a. m., y así alistarse para estar en vivo.



En dialogo con el programa 'La Red' del Canal Caracol TV, el paisa se sinceró y habló sobre los duros momentos que ha vivido una vez llegó al noticiero matutino.



Para el presentador, lo que más ha marcado en su vida, ha sido estar lejos de su pequeño hijo de cinco años, ya que él se quedó en Medellín, y se ha perdido de momentos inolvidables.



"Hay un niño que va creciendo, que cada día tiene más sorpresas, unas capacidades fantásticas, una forma de ver el mundo de manera muy especial y particular y todo eso con un papá presente y que está pendiente de su crecimiento y desarrollo, pues cuesta mucho, cuesta perderse esa cotidianidad que es lo más lindo que hay", explicó.

Su vida sentimental

Pero la conversación no finalizó allí, porque también habló sobre su vida sentimental, y especial sobre el divorcio que tuvo hace tiempo.



"En este momento de mi vida estoy enfocado en mi hijo, mi trabajo, y en primer lugar, en mí, todo lo que eso implica. No estoy en ninguna relación ni tampoco busco estarlo ahora", indicó Montoya.



¿Qué le gusta a Andrés Montoya?

Cuando el presentador tiene días libres, disfruta salir a conocer la belleza que tiene Bogotá disfrutando de la ciclovía.



"Me gusta hacer ejercicio por lo menos tres veces a la semana y aveces también me gusta aprovechar el aire libre, aunque no he encontrado el lugar específico. Me gusta ir a ciclovía y tener una vida saludable, pero lo que más me gusta hacer es comer rico. Me gusta ir a probar propuestas gastronómicas nuevas y esta ciudad tiene muchas opciones".



FELIPE SANTANILLA AYALA

ELTIEMPO.COM

