Andrés Llinás y el 'madrazo' a un jugador en el partido Nacional Vs. Millonarios

El pasado 11 de febrero, Millonarios y Nacional tuvieron un encuentro deportivo en el estadio Atanasio Girardot; allí el equipo 'Embajador' logró el único punto del partido a los 32 minutos de juego.



El partido tuvo varios momentos tensos y, como era de esperarse, algunas disputas entre los jugadores, que terminaron con la expulsión de los arqueros Álvaro Montero y Santiago Rojas.



(Además: Andrés Llinás recibe ofertas de dos grandes del continente: la decisión de Millonarios)

Uno de los gestos que se viralizó en internet, fue el de Andrés Llinás, el jugador central del Millonarios, quien, en medio de una falta dijo un fuerte comentario en contra de sus oponentes.



La acción de Llinás quedó captada por una cámara del partido, y se tomó las redes sociales.



(Siga leyendo: Millonarios confirma baja de Andrés Llinás para juego contra América: el diagnóstico)

JAJAJAJA no me joda, como le va a decir manteco hijueputa, se le salió todo lo rolo a Llinas pic.twitter.com/ZLx0aRNTiV — Juanic (@juan_ospina14) February 12, 2024

Aunque el video no tiene audio, algunas personas interpretaron que el jugador de millonarios había expresado la frase: "manteco h...", o "manco hp..". Esta publicación se hizo rápidamente viral en las redes sociales y recibió comentarios de las personas interpretando su frase:



"Recórcholis, me han agredido", "Quiero comer una fruta", "Patacón con fruta", "Viva la marimba", "Marinero de agua pura", fueron algunos de los comentarios en forma de sátira.





(Además: Andrés Llinás: ‘Que Millonarios no esté en los ocho siempre preocupa’)

Hasta el momento, ni el jugador ni el equipo se han pronunciado frente a este video viral.

