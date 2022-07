Andrea García, hija del actor Andrés García negó, a través de un video en redes sociales, haber acusado a su padre de abuso sexual cuando era una niña, pues recientemente el dominicano ofreció una entrevista a un medio de circulación nacional en el que expresó que la conductora lo señaló en diversas ocasiones por el mismo motivo.



Fue en Instagram donde la también modelo explicó la situación y acusó a los medios de comunicación por difundir las presuntas declaraciones.

“Primero que todo quiero decir que es una verdadera tristeza que haya medios de comunicación tan faltos de la luz de dios que se atrevan a publicar mentiras de ese tamaño, yo nunca hice las declaraciones acerca de mi papá”, dijo.



La actriz comentó que Andrés es un buen hombre y que nunca expresó nada negativo sobre él: “Nunca he dicho ninguna mentira o alguna declaración que afecte a mi papá, yo amo a mi papá”, reiteró.



Andrea también dedicó un mensaje al actor, quien actualmente está luchando con su salud, ya que está tratando de librar una batalla contra la cirrosis que le afecto la memoria y la audición.



“Este mensaje es para ti papi, […] yo te amo, yo nunca dije esas mentiras entonces por favor si en algo te he lastimado perdóname y yo te perdono a ti también porque sé que en tu corazón hay amor y que aunque estas personas quieran separar familias no lo van a poder hacer”.



La conductora aseguró que su padre sabe el cariño que ella le tiene. Posteriormente, le mandó un abrazo y agregó que espera se recupere pronto, además dijo que lo llamaría por lo que esperaba recibir respuesta del actor.



“Te amo y yo sé que en tu corazón y en tu mente nuestra relación de padre e hija nadie la puede dañar. Te amo papi, recupérate pronto, un abrazo”, concluyó.

Andrés García desconoce a su hija Andrea García

En la entrevista que el protagonista de 'Pedro Navajas', Andrés García ofreció a un medio de circulación nacional detalló que la relación con Andrea ya era distante debido a las acusaciones de abuso en su contra, además dijo que la apoyó para que trabajara en el medio, sin embargo, no se lo agradeció: “ Para mí, Andrea ni siquiera existe”, comentó.



El actor también aseguró que las presuntas declaraciones de su hija eran una mentira y que estaba molesto porque ella se había metido con la gente de la mafia negra: “Sé que está metida hasta en la prostitución, yo dejé de aconsejarla y me inventó una pende... que yo la había violado de chiquita”, dijo