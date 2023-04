Este martes 4 de abril, falleció el actor Andrés García a los 81 años, luego de varios meses de haber luchado contra la cirrosis hepática que padecía. En sus redes sociales, el galán de las telenovelas mexicanas le había comentado a sus seguidores que ya no aguantaba más lo que estaba viviendo a causa de su enfermedad.

En su cuenta oficial de Instagram, Andrés llegó a compartir su testimonio de cómo era vivir con la enfermedad y hacía videos en los que invitaba a las personas a reflexionar sobre el consumo responsable de alcohol.



“Yo pensé, son historias de nuestros papás, yo nunca conocí a alguien con cirrosis hepática. Quiero informarles, ojalá y les sirva de algo, piénsenlo, pues a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática y no es agradable…”, contó el actor.



Asimismo, en diferentes entrevistas llegó a afirmar que estaba viviendo sus últimos días y que, incluso, le tenía “miedo” a tomar agua por lo que le sucedía después de hacerlo. "Sí, yo aguanto bastante, pero puedo con el dolor, más no con la incomodidad; ni siquiera sé cómo explicártelo sin que suene mal", le dijo a 'TVyNovelas' el lunes 3 de octubre de 2022.



Además, dejando el pudor a un lado, describió lo que sufría cuando tenía que ir al baño: “De la mesa a caga…, literal, porque ya descubrí que es lo que pasa con el hígado al deteriorarse, es que hace su función más rápida”, confesó.



“Entonces ni comes en paz ni vas al baño en paz, igual le sirve eso a los doctores, yo tengo miedo hasta de tomar agua”, agregó que estas eran las consecuencias que tenía tras ingerir alimentos o bebidas.



En esa entrevista, el periodista también le preguntó al actor de ‘El Privilegio de Amar’ que si le temía a la muerte: “No, yo tengo una teoría diferente, creo que la muerte es como un enemigo que puede llegar a ser tu amigo”, comentó.



García también afirmó que “a la muerte hay que verla a la cara para saber cómo va a ser la cosa. Además, estoy seguro de que hay otra vida”.



Por esos meses, García había preocupado a sus seguidores, pues en sus últimas publicaciones lucía muy deteriorado por la enfermedad. "Me ha hablado muchísima gente, yo creo que porque piensan que ya me voy a morir, y a lo mejor sí, me voy a morir pronto y solo se quieren despedir”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO

EL TIEMPO

