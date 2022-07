El recordado actor Andrés García sigue con complicaciones de salud que han apagado la sonrisa del exgalán de televisión. Hace unas horas se conoció que sufrió una fuerte caída por la que debió ser internado.



El hecho ocurrió en su casa en Acapulco y el famoso sufrió una herida en su frente por la que recibió seis puntos de saturación. Junto con él se encontraba su esposa, Margarita Portillo.



El actor causó conmoción en México luego de que publicó un video en su canal de Youtube titulado “Se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano”. En la grabación aparece sentado y luce cansado mientras come y habla.



Los fanáticos inmediatamente se preocuparon al escuchar al actor decir que esta podría ser la última vez que lo ven con vida. García se mostró resignado y adolorido.



“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final” señaló el mexicano.



El actor, que también sufre de leucemia, explicó que no quiso ir al hospital luego de su caída. Expresó que está “harto” y que seguramente el lapsus se debió a las pastillas para la ansiedad que está tomando.



Hace tan solo unas semanas le reveló a un medio de su país que debido a los dolores y enfermedades que tiene, siente que está llegando a lo último de su recorrido. Agregó que está intentando disfrutar aún de las cosas pequeñas.



“Estoy en la recta final de mi vida, considerando los años y achaques que tengo. Trato de sobrevivir los. Tengo fibromialgia y osteoartritis, que me provocan dolores terribles, pero no me quiero quejar; los sobrellevo como puedo y mejor disfruto” manifestó.



Achaques de salud

Andrés García fue diagnosticado con leucemia por primera vez hace más de 30 años, desde entonces se ha enfrentado tres veces a la enfermedad. El actor recibe constantemente transfusiones de sangre para mejorar su calidad de vida.



En el 2016, sufrió un accidente automovilístico que casi lo deja parapléjico y por el que tuvo que someterse a una cirugía en la que le pusieron tornillos en la espalda.



En una entrevista con Televisa hace unos meses, su esposa Margarita reveló que García tiene una condición en la médula espinal que le causa dolor y limita al mexicano.

