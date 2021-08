Civil armado Andrés Escobar borra graffiti que lo tildaba de 'asesino'

El empresario Andrés Escobar, quien el pasado mes de mayo estuvo envuelto en una grave polémica tras aparecer disparando un arma de fogueo en medio de los desórdenes del paro nacional en la ciudad de Cali, vuelve a ser protagonista en la opinión pública.



Con un tono provocativo, reapareció en una serie de videos que han suscitado muchas críticas en redes sociales. En la secuencia de grabaciones se observa al hombre burlándose de un grafiti que dice 'Andrés Escobar asesino. Se busca'.



Posteriormente, aparece el hombre grabando su rostro con la frase 'aquí estoy' escrita sobre el video. Por último muestra cómo borra el graffiti en su contra.



El video ha sido criticado por usuarios en redes sociales debido a la actitud desafiante y tono provocador que emplea el hombre. De igual manera, insisten en que se haga justicia y le han solicitado a la Fiscalía General de la Nación información sobre cómo van las investigaciones contra este sujeto.



Pueden intentar pintar lo que gritan las paredes pero esa mancha no se quita.pic.twitter.com/jhnoBem6WO — Julian (@JulianJaraUribe) August 8, 2021

"Se cree el dueño de las calles", "Lo peor es su actitud desafiante. 'Aquí estoy, lo borro, nadie contra mí, hago lo que quiero y la Fiscalía de mi lado'", "Dizque aquí estoy y siempre le toca andar escondido", "Vive muerto de la risa porque el Gobierno, la

@FiscaliaCol, la @PoliciaColombia, la @PoliciaCali no son capaces de hacer nada".



Esta polémica se suma a la suscitada a comienzos de julio, cuando Escobar fue criticado luego de que publicara imágenes en sus redes sociales en donde se le observaba disfrutando de unas vacaciones en una playa.



En ese momento muchos internautas señalaron que era injusto que Escobar se encontrara disfrutando en un lugar paradisíaco, mientras que manifestantes de Primera Línea y hasta el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, fueron llamados por la Fiscalía para que rindiera informes de lo ocurrido en el paro.



De igual manera, se preguntaron qué había pasado en su caso y qué acciones se tomaron frente a los casos de civiles disparando en medio de los desmanes del paro nacional.



¿Qué ha pasado con el caso de Escobar?

El caso de Escobar se remonta al pasado 28 de mayo, día en que se cumplía un mes del paro nacional. En dicha tarde, se presentaban enfrentamientos entre los jóvenes y la Policía en cercanías al CAI de Ciudad Jardín, en Cali, cuando los videos, que rápidamente se viralizaron, evidenciaron un grupo de civiles armados disparando en presencia de los uniformados.



Dos días después, Escobar, quien fue identificado gracias a las imágenes en redes, publicó un video en el que explicó que el arma utilizada no era un arma de fuego sino de fogueo. Según el hombre, utilizaron armas para disuadir a quienes pretendían quemar el CAI de la zona.



En dicho video, Escobar pidió excusas, asegurando que “el camino no son las armas”. El hombre también enseñó los documentos de importación y las facturas de compra del arma de fogueo y mencionó que en los hechos no hubo civiles heridos o fallecidos.



Tras los hechos, la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron que investigarían los casos, con el fin de determinar las responsabilidades de los civiles que dispararon en las manifestaciones y de los policías que habrían omitido sus labores al permitir los disparos de los ciudadanos armados.



De hecho, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, aseguró que abrirían una investigación formal “para evaluar las actuaciones de los uniformados y los civiles”.



Andrés Escobar Foto: Archivo particular

Días después, el pasado 2 de junio, la Fiscalía General de la Nación informó que citó a interrogatorio a Andrés Escobar. Tras dicho interrogatorio, debían decidir si existían elementos suficientes para imputar cargos, además de decidir qué delitos le serían imputados al ciudadano.



Sin embargo, la Fiscalía informó en su momento que no se darían a conocer la fecha ni la hora del interrogatorio en contra de Escobar, debido a las presuntas amenazas que había sufrido luego de que se difundieran los videos en redes sociales.



Una de las primeras dudas que debía despejar la justicia era el tipo de arma utilizada por Escobar, pues en caso de comprobarse el uso de un arma de fogueo no se podrían imponer las mismas sanciones que con un arma de fuego, teniendo en cuenta que este tipo de armas no están penalizadas dentro de la ley colombiana.



Así las cosas, tras el anuncio de citación a interrogatorio, la justicia no ha dado ninguna información adicional sobre el proceso en contra del empresario Andrés Escobar. Por lo tanto, permanece en libertad y a la espera de que avance el proceso y la recolección de pruebas en su caso.



