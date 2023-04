Andrés Prieto puede decir que cumplió el ‘sueño americano’ y que el inglés, literalmente, abre puertas, aunque suenen frases cliché. ¿Por qué habría de negarlo? Llegó a un país ajeno al suyo buscando oportunidades, trabajó vendiendo comida rápida, como cualquier migrante lo haría, solo que explotar un segundo idioma le cambió la vida. Con 42 años, es toda una marca presente en TikTok, Instagram y plataformas de enseñanza: ‘Andrés en Inglés’.

El bogotano, criado en Bucaramanga, hizo sus estudios de Marketing y Publicidad en la Universidad de Santander, donde no vio ni una sola materia de inglés porque sabía lo suficiente para aprobar los exámenes.



Sus pasos como profesional los dio en empresas de telecomunicaciones, como la desaparecida Une, hasta que una reducción de personal llegó a sus oídos y lo llevó a migrar a Nueva York.

“La compañía brindó la opción a algunas personas de salir si ellos mismos se postulaban, para evitar en un futuro salir no remunerados. En ese momento dije ‘si no es ahora, ¿cuándo?’. Tomé la decisión de dar el salto porque sentí que podía explorar en mi vida”, señala en conversación con EL TIEMPO.

Andrés vive en Estados Unidos. Foto: Cortesía ‘Andrés en Inglés’

Antes de irse, invitó a sus amigos a aprender inglés con la esperanza de que lo visitaran en Estados Unidos. Con la respuesta encontró inesperadamente la vocación. Le dijeron que no encontraban material en internet entretenido. Andrés se tomó muy en serio el tema, tanto así que hizo un video y se los mostró durante la fiesta de despedida que le organizaron.

“¿Sabías que con modificar un sonido puedes mejorar completamente tu pronunciación en inglés?”, decía al inicio del audiovisual, de cuatro minutos y tres segundos, que los cautivó por su sencillez para explicar las cinco palabras que decimos mal en esa lengua.

Entre broma y broma, sus amigos lo bautizaron como ‘Andrés en Inglés’ y lo animaron a abrir un canal y subir el video a YouTube en 2016. Esa sería su incursión en el mundo digital que le traería enormes ingresos.

“Mi familia me ha apoyado. Obviamente, al principio, me decían ‘¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo’. Gracias a los lugares a los que me ha llevado mi contenido, ahora son mis fans número uno”, puntualiza.

La primera puerta abierta: YouTube

Tan pronto desempacó maletas en Estados Unidos, en casa de unos familiares, buscó empleo, pues aún no podía vivir de hacer videos; hasta ahora estaba iniciando.

“Vendí perros calientes, era el trabajo que había al principio. Llegué asustado con el inglés. Ahí me di cuenta que si no me atrevía a interactuar con la gente, a pesar de saber muchas cosas de inglés, nunca iba a poder desenvolverme con confianza”, cuenta.

Se escondía en la cocina hasta que su jefe lo lanzaba a atender, tomar los pedidos, entregar las vueltas y demás para que hablara. Poco a poco, fue mostrando qué era lo que tanto había aprendido viendo películas y escuchando música en inglés durante su adolescencia.

“Supe por primera vez que ‘sausage’ no significaba ‘salchicha’ de las que conocemos realmente, sino que era una salchicha grande y dulce -como un chorizo-. Y así es como uno aprende, hablando, conociendo y estrellándose”, añade.

‘Andrés en Inglés', en Nueva York, Estados Unidos. Foto: Cortesía ‘Andrés en Inglés'

El impulso por aprender y fortalecer sus audiovisuales de enseñanza dio resultados tras unos meses de pisar suelo estadounidense. El canal acumulaba miles de reproducciones, por los cuales recibió una llamada del gigante de videos YouTube para viajar con todos los gastos pagos a una imponente sede equipada con los mejores equipos en Los Ángeles, California. Allí, junto a 12 creadores de videos de origen latino, líderes de la industria lo formaron para que su carrera como ‘youtuber’ se afianzara.

Viral en TikTok enseñando inglés



Cuando era niño decía ‘quiero ser profesor’, pero me metí en el marketing FACEBOOK

TWITTER

Con decenas de videos en la plataforma que incluso podían superar las 500 mil reproducciones cada uno, la pandemia lo obligó a buscar nuevos caminos. Ideó una serie de clips llamados ‘Reto cuarentena’ en formato vertical y más concisos para la red social Instagram.

“Antes de que existiera Instagram Reels y del auge de TikTok, comencé a hacerlo. Todos los días sacaba un vídeo, pero no lo editaba en el teléfono. Lo editaba por fuera -en el computador- y lo traía”, recuerda.

Sin embargo, después de tantas horas de edición frente al computador su mano reclamó un descanso. Se lesionó. No podía quedarse quieto mientras las nuevas plataformas se llenaban de usuarios, por lo que pasó de ‘youtuber’ a ‘tiktoker’.

‘Andrés en Inglés’ en su primer video de YouTube y en uno de los recientes de su TikTok. Foto: YouTube y TikTok: Andrés en Inglés

Había hecho un par de videos en TikTok, pero eran imitaciones o bailes. El primero en el que apareció enseñando inglés marcó la línea. 51 segundos, que superaron las 200 mil reproducciones, le sirvieron para explicar cómo usar las preposiciones ‘in’, ‘at’ y ‘on’.

Lo animó la avalancha de comentarios de agradecimiento, entre los que había algunos que se impresionaban por su parecido con ‘Tony Stark’ -el superhéroe interpretado por el actor Robert Downey Jr.-.

Las reproducciones aumentaron al tomar temas sencillos y derribar lo que muchos habían aprendido en el colegio. “No digas ‘I’m fine, thank you and you?’”, sentenció en otro corto clip, con el cual revelaba opciones más naturales para responder a la pregunta ‘how are you?’.

“Un video que hice sobre cómo se pronuncia ‘jewelry’ (joyas en inglés) se volvió viral en 2020. Tiene más de cinco millones de reproducciones. Mucha gente me conoce por ese y ahí fue cuando explotó la marca ‘Andrés en Inglés’”, afirma.

Gracias a su ‘boom’ en TikTok, el equipo de la red social en Asia contactó al colombiano para hacerlo partícipe de un plan piloto de ventas en transmisiones en vivo. Andrés hacía ‘lives’ en la plataforma y habilitaba un enlace para que los internautas se dirigieran a comprar su curso de inglés. Durante seis meses, logró facturar más de 100 mil dólares (cerca de 460 millones de pesos colombianos).

Su curso ‘Unlocking your voice in english’ (Desbloqueando t­­u voz en inglés) en la plataforma de enseñanza Hotmart, en la que tiene más de 4.500 estudiantes, lo hizo explorar la faceta de docente: “Cuando era niño decía ‘quiero ser profesor’, pero me metí en el marketing. El proyecto nació para compartir mi experiencia y tratar de entregárselo desmenuzado a las personas que les causa trabajo aprender inglés”.

¿Cómo aprender inglés?



No sabes con qué persona te puedes encontrar, pero si hablas inglés, esa conversación puede cambiar tu vida FACEBOOK

TWITTER

A sus estudiantes y más de 2,6 millones de seguidores de TikTok, 820 mil en Instagram y 1,5 millones en Facebook, los invita a dejar el miedo con el idioma. Según él, lo más valioso es iniciar con la pronunciación, pues “es más fácil aprender la gramática en el futuro y pulir el inglés”.

“El acento no importa, no está mal. Son los sonidos que al no hacerlos bien cambian el significado de las palabras”, precisa.

Y a la receta se suma la inversión de tiempo. Para Andrés, se debe ser disciplinado en la práctica en voz alta -unos minutos al día al menos-, para lograrlo.

Andrés Prieto estudió en Santander. Foto: Cortesía ‘Andrés en Inglés’

Mientras está concentrado en su nuevo curso que espera lanzar pronto, les envía un mensaje de apoyo a todos los colombianos que están fuera del país. “Ya son un orgullo. Donde quiera que estén los celebro”.

Además, está más que convencido de que el inglés abre puertas: “El español es un idioma muy lindo, nuestra comunidad es hermosa, pero si tú quieres encontrar nuevas oportunidades y personas alrededor del mundo, aprende inglés. No sabes con qué persona te puedes encontrar, pero si hablas inglés, esa conversación puede cambiar tu vida”.

SEBASTIÁN GARCÍA C.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

garcas@eltiempo.com

