‘Es música para momentos distintos’: Cepeda sobre J Balvin y Residente

El artista colombiano Andrés Cepeda habló en una entrevista para la agencia ‘EFE’ sobre su nuevo sencillo junto al mexicano Joss Favela, lo que espera seguir consiguiendo con su carrera artística y su opinión sobre la reciente discusión entre los artistas del género urbano J Balvin y Residente.

La polémica entre ambos cantantes generó todo tipo de comentarios semanas atrás cuando J Balvin afirmó en sus redes sociales que los premios Grammy latino 2021 “no valoraban” al reggaetón e hizo un llamado a sus colegas para que no asistieran al evento.



Ante esta declaración, Residente no dudó en criticar la postura del paisa e incluso comparó su música con un “carrito de hot dogs”.



Para Cepeda, que tiene tres premios Grammy Latino y varios éxitos radiales, hay “música para todos los momentos”, por lo que escuchar a Residente y J Balvin depende de gustos y contextos.



Así lo aseguró refiriéndose a las afirmaciones del puertorriqueño en las que comparó la música del paisa con un "carrito de hot dogs", cuando hay artistas que hacen canciones de estrella Michelin.



"Tiene mucha razón (Residente), hay música para todos los momentos, los gustos (...) Hay música más exquisita para momentos más exquisitos y hay música más simple para momentos más simples y me parece que no la hace necesariamente mala, sino que es diferente, es música para momentos distintos", señaló al respecto el compositor de baladas.



El tema ha generado todo tipo de comentarios y posturas en redes sociales por parte de los grupos que apoyan a cada uno de los artistas y por quienes prefieren no intervenir.



Sin embargo, Cepeda no es el único cantante que se ha pronunciado al respecto. Artistas como Don Omar, Yotuel de Orishas, entre otros, también dieron su opinión.



Yotuel de Orishas responde a J Balvin por su opinión y petición a los artistas urbanos sobre los Grammys. pic.twitter.com/Dqon2OvQQD — 𝔅𝔦𝔞𝔯𝔢𝔪 (@Biiarem) September 29, 2021

"Entonces ¿el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia", mencionó Don Omar en el Instagram de Residente.



Por otro lado, Cepeda también se refirió a su último lanzamiento, la balada romántica ‘Si todo se acaba’. El cantante señaló que esta es una canción muy especial porque tiene "conceptos muy profundos, muy lindos, unas letras muy ricas de oír, muy bien escritas, una melodía deliciosa".



(No deje de leer: Camilo: cuando la carrera al estrellato es como un 'reality').



Así mismo, dijo que está en un momento muy importante de su carrera y que aún queda “mucha música por hacer”, por lo que espera seguir haciendo colaboraciones con otros cantantes para tener nuevos temas como este que grabó junto a Joss Favela.



"Se van abriendo nuevos horizontes y nuevas ideas y mientras exista ese deseo de hacer música y de seguir creando cosas diferentes, creo que seguiremos con la idea de que la carrera aún sigue, de que todavía se está empezando en muchos aspectos", señaló.

