Andrés Cepeda le escribió una canción a una fanática: ‘Le tengo un cariño muy especial’

ha ganado cuatro premios Grammy y ha sido galardonado con diversos discos platino, diamante y oro. El cantante Andrés Ceped a es uno de los más reconocidos de Latinoamérica por sus canciones románticas en el género del pop, tropipop y rock, por las cualesy ha sido galardonado con diversos discos platino, diamante y oro.

El artista cumple 30 años de carrera musical y para celebrar sus logros junto a sus fanáticos anunció una gira titulada ‘Nuestra vida en canciones’, dentro de la cual brindará seis conciertos en Colombia, dejando como última parada a su natal Bogotá, cuya presentación será en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Los momentos más importantes para Andrés Cepeda en Bogotá



Durante una entrevista para el programa de televisión ‘La red’, Andrés Cepeda habló un poco más acerca de sus nuevos proyectos musicales y recordó algunos de los momentos más conmemorativos para él en su carrera.

“Yo nací en esta ciudad que me formó, me deformó, me inspiró, me enamoró, me rompió el corazón, todo. Poder hacer un concierto como el que vamos a hacer en el Campín tiene muchísimo sentido para mí, tanto así que mi nuevo álbum lleva como título ‘Bogotá’”, explicó el cantante.

Uno de los momentos más importantes del artista en la capital, fue gracias a una iniciativa del gobierno del exalcalde Antanas Mockus.

“Estaba de alcalde Antanas Mockus y se inventaron una cosa muy linda que se llamaba ‘La noche de las mujeres’ en la que nos invitaban a todos los hombres a que nos quedáramos en la casa y a que las mujeres se tomaran los lugares públicos, los lugares de entretenimiento, bares, discotecas, restaurantes solo para mujeres”, inició su narrativa Cepeda.

“En una de esas noches me invitaron a mí para hacer un concierto gratuito, al aire libre, en el Parque Simón Bolívar y es una cosa que nunca voy a olvidar, yo salí a cantarle a cien mil mujeres, una energía que no he vuelto a sentir, una cosa muy especial”, concluyó.

Andrés Cepeda le compuso una canción a una fanática



El artista conquistó a miles de corazones con las letras de sus canciones, por lo que cuenta con una gran fanaticada, pero hay una persona en especial que le ha demostrado estar ahí para él, por lo que es muy fácil para Cepeda reconocerla en sus conciertos.

“Tengo una fanática súper loca que todavía anda por ahí, pero le tengo un cariño muy especial. Está frita porque es muy apasionada de esta música que hacemos y primero por cosas de su estudio, trabajo y ahora por cosas de su vida profesional, va a todo, pero te digo a todo”, dijo el cantante.

Esta mujer ocupa un lugar muy especial en el corazón del bogotano: “tan es así que decidí escribirle una canción que le dio título a mi álbum antepasado, que se llama ‘Mil ciudades’”, culminó el artista.

Andrés Cepeda - Mil Ciudades (Cover Audio)



