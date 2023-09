El reconocido cantante y compositor colombiano, Andrés Cepeda, se ha visto envuelto en una inusual escena luego de que decidiera ayudar a un fanático infiel a pedir perdón a su pareja con una dedicatoria.

Andrés Cepeda se destaca como uno de los cantantes más reconocidos en Colombia. Su música de corte romántico ha funcionado como una banda sonora emblemática para incontables relaciones de pareja, abarcando desde los momentos de enamoramiento y entusiasmo inicial hasta las etapas de desencanto y las valiosas segundas oportunidades.

Desde que el artista comenzó a sobresalir en la escena musical, ha logrado cautivar a numerosos seguidores y ha deslumbrado en diversos escenarios.



Además, ha incursionado exitosamente en la televisión colombiana, destacándose como uno de los jueces más influyentes en el programa de música de Caracol Televisión, 'La Voz', ya sea en su edición para niños o en la de adultos mayores.

El interprete de temas exitosos como 'Besos usados', 'Lo mejor que hay en mi vida', 'Por el resto de mi vida', 'Te voy a amar', 'Día tras día', 'Tengo Ganas', 'Voy a extrañarte' y muchos otros, comenzó su carrera musical como miembro de la banda Poligamia. En esta agrupación, Andrés Cepeda compartió escenario con talentosos músicos como Juan Gabriel Turbay, Freddy Camelo, Gustavo Gordillo y César López.

Andrés Cepeda ayuda a fan infiel con dedicatoria para pedir perdón

El destacado referente de la música colombiana, Andrés Cepeda, sigue reafirmando su estatus como uno de los músicos latinos más escuchados y de mayor influencia.



A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con una audiencia de más de tres millones de seguidores, el cantante compartió un video en el que se dirige con palabras emotivas a una mujer que ha enfrentado la infidelidad en su relación.

En ese sentido, el artista utilizó la oportunidad para informar a sus seguidores sobre su plataforma llamada 'Famosos', mediante la cual ofrece la posibilidad de enviar mensajes personalizados, saludos o cumplir solicitudes de los usuarios que necesiten sus servicios.

Su reciente 'iniciativa' ha generado un gran interés y ha recibido todo tipo de reacciones, ya que algunos consideran que esta forma de pedir perdón podría ser efectiva. El video compartido se ha vuelto viral y tiene como objetivo obtener el perdón de la novia de un hombre llamado Camilo, quien fue infiel involucrándose con la mejor amiga de su pareja.

"Hola, Andrea, ¿Cómo estás? Espero que muy bien, me da mucho gusto saludarte. Mira, yo estoy aquí de parte de tu exnovio, Camilo, que me contó que cometió un error muy grave, una equivocación y está muy arrepentido", expresó el cantante al comenzar el video.



"Me dijo que te dijera que nunca más se va a volver a meter con ninguna de tus amigas, mucho menos con tu mejor amiga. Y me pidió que por favor te pidiera que le dieras una segunda oportunidad", añadió el artista, quien después cantó un poco de su tema 'Te voy a amar'.

La dedicatoria de Cepeda fue una oda a la sinceridad y el arrepentimiento, sin embargo, la reacción en redes sociales ha sido mixta. Mientras algunos elogian la acción de Andrés Cepeda, otros no estuvieron muy de acuerdos con el gesto.

O sea que Camilo la caga y Andrés Cepeda. Increíble esto. 🤦🏻pic.twitter.com/89ThD9MubT — El Tío Pelis (@Pelicolombianas) September 26, 2023

"Lo que tienen que hacer los músicos hoy en día para llevar pan a su casa, ¿Es esto vivir sabroso?", "Excelente método con Andresito. Jajaja, pero Andrea no caigas. Hasta Cepeda lo duda", "Andrea, alguien mejor llegará a dedicarte canciones sin haberte lastimado de tal manera", "En las que le ponen al maestro Andrés. Hermoso tema para fatal caso. Jajaja", "Yo me derrito con Andrés, pero no perdonaría al sujeto", "Jajaja, parece historia de Cepeda en tablas", fueron algunos de los comentarios expresados por los internautas.

El emotivo encuentro de Linda Caicedo con Andrés Cepeda en Madrid



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

