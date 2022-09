La maratón de conciertos que hizo Andrés Cepeda del 8 al 12 de septiembre en su ‘Me Importas Tour’ en Bogotá hizo que el amor aflorara.



El colombiano, que lleva una exitosa carrera de más de 20 años, compartió el escenario en sus conciertos con otros reconocidos artistas como Fonseca, Santiago Cruz, Cali & y El Dandee, Alejandro Santamaría, Juanes, Jesse & Joy y Jesús Navarro.

En definitiva, las reconocidas letras románticas de sus canciones, que sonaron en el Movistar Arena durante las cinco fechas agotadas, invitaron no solo a uno de sus fanáticos, sino a seis, a pedir matrimonio en pleno concierto.



El curioso evento fue grabado por los asistentes al evento. En los clips, que fueron compartidos en redes sociales, se veía cómo Cepeda señaló a una primera pareja que se estaba comprometiendo y no dudó en felicitarlos. El momento pasó a ser más jocoso cuando señaló a una segunda pareja que estaba a punto de hacer lo mismo. “¿Y otro? (…) Mira, mira, es en serio”, gritó con emoción el intérprete de ‘Besos usados’. “Es una epidemia, definitivamente”, continuó diciendo el bogotano.



Luego, apareció una tercera pareja y el artista no podía salir de la sorpresa. “¿Qué le pasa a esta gente?” dijo mientras la cámara enfocaba a los enamorados.



(Puede leer: Cantante que apareció en TV con baletas despegadas ganó el concurso La Voz Kids).

“¡Contrólense!, aquí hay otro”, bromeó el cantante mientras señalaba a una cuarta pareja que también se comprometió en el acto. Cepeda se llevó las manos a la cabeza mientras aseguraba: “Se me ha salido esto de las manos”.



La quinta pareja de enamorados fue enfocada al poco rato y los aplausos y risas de los asistentes no se hicieron esperar. Finalmente, una sexta pareja se comprometió y el cantautor decidió dedicarles una canción a esos seguidores que habían decidido casarse, no sin antes felicitarlos y desearles “mucho amor”.



En redes sociales los usurarios también aplaudieron el acto. “Desbloqueé un sueño: que algún día me pidan matrimonio en uno de sus conciertos”, comentó en Twitter una de las fanáticas.



El ‘Me importas tour’ también tiene fecha en Barranquilla, Medellín, Cali y Pereira. Desde octubre comenzará ‘La ruta púrpura’, con conciertos en Estados Unidos y Canadá.

