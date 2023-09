El pasado 24 de septiembre, Bogotá tuvo la oportunidad de disfrutar del Festival Cordillera. Varios de los reconocidos artistas que participaron realizaron shows que enloquecieron a los fanáticos.



Sin embargo, Andrés Calamaro, intérprete de canciones como ‘Flaca’, ‘Mil horas’ y ‘Cuando te conocí’, tuvo varios inconvenientes y decidió terminar abruptamente su presentación, sin mayor explicación.



Hasta hace unas horas, miles de colombianos especulaban una gran cantidad de situaciones. No obstante, el Mánager del cantante explicó los motivos de acabar así el show y el cantante pidió disculpas.



¿Qué le pasó a Andrés Calamaro?, esa fue la pregunta que cuestionó a miles de internautas en redes sociales.



El artista cantó 25 minutos menos de los que estaban programados y en el escenario se le vio un poco incómodo.

Muchos espectadores llegaron a pensar que estaba cansado, mal de salud o que su problema era la edad.

Para dar fin a las especulaciones, Olga Castreno, la mánager del artista, en comunicación con Blu Radio aclaró lo que le pasó a Andrés.



De acuerdo con el citado medio, la mujer afirmó que “la razón exacta fue la altura, que resultó afectando al artista, por lo cual le impidió seguir su presentación y acabarla antes de los programados”.



Además, señaló que de salud se encuentra bien y que no se trató de una molestia ante los colombianos.

#FestivalCordillera 2023, desde el Parque Simón Bolívar de Bogotá, Colombia. Continuando con la gira #Agenda2023 tour Andrés Calamaro. pic.twitter.com/l1GxnLTWM0 — ; (@dj_fracaso) September 25, 2023

La disculpa de Andrés Calamaro

El cantante ofreció disculpas a sus compañeros y a los asistentes del evento. Foto: Tomada de Instagram

Esta es mi derrota, la artística. No poder vaciarme en el escenario es mi calvario hoy FACEBOOK

TWITTER

Hace unos minutos el cantante ofreció disculpas a sus compañeros y a los asistentes del evento en sus historias de Instagram.



"Mis disculpas. Anoche no lamentamos inconvenientes técnicos ni logísticos. No encuentro otra explicación que las alturas que, nobleza obliga, nunca antes me habían maltratado en esta ciudad que tanto me quieren", escribió.



Y agregó: "Mis disculpas a mis compañeros, mi gente que nos esperaba y la impecable organización. Esta es mi derrota, la artística. No poder vaciarme en el escenario es mi calvario hoy".



"Quizá llega el día de cortarme la coleta. Espero poder volver o dar lo mejor de mí", finalizó.

Además, compartió un video señalando que ya le había pasado lo mismo en Perú y en Bolivia.



Por otro lado, recalcó que no son problemas de salud y que le costaba respirar, suponiendo que era por la altitud.



"Gracias por preocuparse. No es nada. Para mí es una pequeña tragedia personal, de vergüenza torera", dijo.

El segundo día del Festival Cordillera 2023

El segundo día del Festival Cordillera transcurrió en medio de rock, reggae y ritmos latinos.



Los asistentes vibraron al ritmo de artistas locales e internacionales de la talla de Juanes, Andrés Calamaro, Los Enanitos Verdes, Cultura Profética, Monsieur Periné, entre otros.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

