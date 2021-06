El futbolista Javier Reina y Andreina Fiallo serán padres

"Gracias por hacerme tan feliz (...), por tu vientre que hoy es la representación del más puro amor que hay en mi corazón", aseguró Javier Reina, jugador del Independiente Medellín.



A su vez, Andreina Fiallo aseguró que está emocionada por volver a vivir la etapa de maternidad. “Después de tantos años volver a ser mamá me hace sentir de nuevo como la primera vez, pero me llena el alma saber que volveré a sentir ese amor infinito que llena el corazón una vez más”.



Reina será padre por segunda vez y Fiallo tiene dos hijos, Daniel y Danna de 16 y 10 años respectivamente junto a su expareja el futbolista Freddy Guarin. Estos se separaron hace cuatro años.



Recientemente estuvieron juntos en la celebración del cumpleaños de Danna, la hija menor. Desde su ruptura, aseguran que llevan una relación cordial.



Finalmente, Fiallo le agradeció a Javier Reina "por aguantar mis cambios hormonales, mimarme, cuidarme y estar ahí cada segundo para mí. No tengo dudas del gran papá que eres y serás para nuestro bebé".



