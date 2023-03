Cuando de sorprender a la pareja se trata, Andrea Valdiri y Felipe Saruma se encuentran, sino liderando, al menos sí en la lista de las celebridades más detallistas, especiales y amorosas del espectro mediático.



Bien sea en el Día del Amor y la Amistad, la Navidad o el Día del Hombre, la pareja siempre encuentra un momento para sorprender con costosos, lujosos y, en ocasiones, cómicos regalos.

A unos meses de haber dado el ‘sí’ en el altar, el creador de contenido bumangués sorprendió a Valdiri, tras obsequiarle una camioneta cero kilómetros. La barranquillera no quiso quedarse atrás y, en diciembre, le sacó lágrimas a su esposo al regalarle la cámara de sus sueños: una Red digital cinema v-raptor 8k vv dsmc3, cuyo precio puede superar los 100 millones de pesos colombianos.

En la primera Navidad como esposos, la bailarina sorprendió al creador de contenido bumangués con una cámara. Foto: Instagram: @andreavaldirisos

En aquella oportunidad, Saruma estalló en llanto ante el regalo de Valdiri y, más recientemente, lo hizo en risa, por un cómico presente de la también bailarina y empresaria.

El regalo de Valdiri a Saruma para el Día del Hombre

El Día del Hombre fue conmemorado el 19 de marzo y, por supuesto, Valdiri no pudo dejar pasar desapercibida la fecha. A la barranquillera no le hicieron falta las excentricidades para sorprender a su esposo con un particular regalo que despertó sensación en redes sociales.

El obsequio se trató de un pastel, pero no cualquiera: justo en la punta tenía adherido una cómica y reveladora dedicatoria. “Gracias por todo el colágeno, cariño que me das. Te amo”, escribió Valdiri, poniendo una línea encima de la palabra colágeno.

En las imágenes, que fueron compartidas por la barranquillera, destaca la sonrisa de oreja a oreja de Saruma al recibir el regalo. “Te amo, Cochi”, señaló Valdiri.



Recién iniciaron su relación, la edad fue uno de los aspectos más cuestionados entre la pareja de influenciadores, pues mientras que Valdiri tiene 31 años, el creador de contenido bumangués recientemente cumplió los 24. Aún así, todo parece indicar que la barranquillera ha transformado la diferencia de años en una excusa perfecta para celebrar con humor las fechas especiales.

