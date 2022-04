El pasado 16 de abril se casaron Andrea Valdiri y Felipe Saruma en el Hotel El Prado de Barranquilla, una lujosa celebración a la que asistieron 200 personas entre familiares y personajes de la farándula nacional.



Los recién casados, quienes guardaron silencio por varios meses sobre su relación amorosa, se conocieron en 2020 cuando cada uno tenía pareja, pero fue hasta que Valdiri terminó con Lowe León que fue dándose el amor.

De acuerdo con las declaraciones de la bailarina a la revista 'Vea', ella y Saruma eran de los creadores de contenido colombianos más vistos en 2020, así que decidieron hacer un 'live' juntos. Durante la trasmisión, le preguntaron al bumangués qué famosa le parecía linda y él respondió indirectamente que Andrea.

Tras el éxito del 'en vivo', Saruma contactó nuevamente a Valdiri para grabar algunos videos juntos, los cuales se filmaron en Cartagena.



"Yo estaba con mi ex y Saruma me escribió si podía hacer un video conmigo. Yo le dije: 'Perfecto, estoy en Cartagena en el apartamento de mi novio, que está recién operado'. Él me respondió: 'Listo, voy y grabamos allá para que no haya problemas'", relató Valdiri a la última edición de la revista 'Vea'.

La pareja se casó el 16 de abril de 2022. Foto: Instagram: @andreavaldirisos

En ese momento ambos tenían pareja y no hubo ningún sentimiento del tipo romántico. De hecho, por esa época Andrea Valdiri quedó embarazada de Lowe León, pero como es bien sabido se separaron poco después.



"Cuando tenía tres meses de embarazo mi pareja ya tenía otra. Entré en una depresión muy grande. Me ahogaba en la tristeza", recordó la barranquillera.



Andrea pasó por momentos muy difíciles tras su separación con León, pues muchas personas la juzgaron y le dieron la espalda, pero, curiosamente, Saruma le brindó su apoyo y le escribía mensajes para animarla: "Me impresionó porque mucha gente que me conocía no dijo ni 'púdrete', solo juzgaron".



Tres meses después, el 'influencer' se mudó a Barranquilla y ofreció sus servicios de producción de video a la bailarina. De hecho, en sus plataformas hay muchos tiktoks que grabaron con Valdiri embarazada, incluso, tienen uno del momento del parto.



Durante todo ese tiempo, Saruma fue de gran ayuda para levantar el ánimo y el autoestima de la barranquillera. Pasar tiempo con él hizo que su relación profesional se convirtiera en algo más.



Andrea Valdiri Y Felipe Saruma en su matrimonio. Foto: @andreavaldirisos

"Fuimos una ayuda mutua, no solo en lo laboral, también me dio cosas bonitas que necesitaba y yo le enseñé cosas familiares. Fue un trabajo perfecto en equipo. Lo vi como mi amigo, mi llave, alguien bien bacano", afirmó para el medio ya mencionado.



Finalmente, se hicieron novios un día antes de que Andrea diera a luz: "Yo dije: 'Sí. Esto es'. No lo dudé, porque no muchos hombres están contigo en un momento duro, mirarte embarazada, eso tiene sus chicharrones", confesó Valdiri.



Aunque en un principio la familia de la creadora de contenido no estaba de acuerdo con la relación, pues pensaban que el joven santandereano solo quería fama, se comprometieron el 18 de septiembre de 2021 frente al castillo de Disney World.

