Cuando de sorprender a la pareja se trata, Andrea Valdiri y Felipe Saruma se encuentran, sino liderando, al menos sí en la lista de las celebridades más detallistas, especiales y amorosas del espectro mediático. Esta Navidad, por supuesto, no fue la excepción.



En su primera festividad navideña como esposos, después de dar el ‘sí’ el 16 de abril de 2022, la pareja no decepcionó a sus seguidores; todo lo contrario, dejó uno de los videos más memorables y especiales en la historia de su relación. Y todo gracias a un regalo que le sacó más de una lágrima al creador de contenido bumangués.

“Lo que soñaste hoy en día se está cumpliendo, tienes una empresa hermosísima, una familia hermosa, unos valores impresionantes y cada día te admiro más por lo que haces y tu trabajo. Eres un hombre muy perseverante, correcto, buen papá, y te quería dar este regalito”, fueron las palabras con las que Valdiri, quien se caracteriza por su generosidad con sus seres queridos, antecedió la entrega del regalo navideño de su esposo.

El influenciador, conmovido por el mensaje, recibió la bolsa roja que la también bailarina le entregó en sus manos; sin embargo, no estaba preparado para lo que vería a continuación: una lujosa cámara de video con la que había estado soñando durante mucho tiempo. “Es una cámara de cine que era mi sueño. Es una cámara que usan en Hollywood”, dijo Saruma.



Las lágrimas comenzaron a brotar por el rostro del creador de contenido, quien no dudó un segundo en levantarse del sofá donde estaba para darle un romántico beso a su esposa. “Uy, esto es muy caro”, señaló al tiempo que abría la cámara de sus sueños, una Red digital cinema v-raptor 8k vv dsmc3.

“Toda mi vida he soñado con convertirme en un director de cine y hoy mi esposa me acaba de regalar una cámara de cine que usan en Hollywood, no tengo palabras. Este momento de mi vida se llama felicidad”, agradeció Saruma en redes sociales.

Algunos detalles del sorprendente regalo de Navidad de Saruma



Según contó Valdiri en sus historias de Instagram, dar con el regalo perfecto fue mucho más difícil de lo que pensaba: “Yo no sabía qué regalarle a Pipe en esta Navidad porque él es un chico que trabaja por lo suyo y se puede comprar lo que él quiera. Todos los días yo lo veía mirando videos, siempre en el cuarto mirando una cámara. Yo decía: ‘Bueno, ¿y esa cámara qué?’”.

Y si dar con el regalo perfecto fue difícil, conseguirlo lo fue aún más. Afortunadamente, Valdiri contó con la ayuda de un amigo de su esposo que, a última hora, compró la cámara en Estados Unidos, no sin antes dar su opinión al respecto: “Andrea está loca”.

De acuerdo con la página de B&H Photo Video -tienda estadounidense en la que hicieron la compra- la Red digital cinema v-raptor 8k vv dsmc3 tiene un valor de 24.500 dólares, casi 116 millones de pesos colombianos.

A la compra de la cámara se sumó la adquisición de una tarjeta de memoria y otros elementos de trabajo que, seguramente, el bumangués usará en su compañía audiovisual Vertical Cinema.

