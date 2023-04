La creadora de contenido Andrea Valdiri pasó un momento bochornoso mientras estaba en un evento en Los Ángeles, Estados Unidos.



Valdiri y su esposo, el influencer Felipe Saruma, fueron invitados al estreno de la serie ‘Citadel’, en el país norteamericano.

Sin embargo, cuando los directores comenzaron a hablar de la producción y el evento en general, la influenciadora no logró entender nada de lo que estaban diciendo, según contó.



En su cuenta de Instagram, la barranquillera contó a sus seguidores de manera divertida y nerviosa los líos que tuvo por no saber inglés.



Según narró la también bailarina, cuando quería comunicarse con las personas que estaban en el lugar no lo lograba por su falta de dominio del idioma.



De hecho, por esta misma razón tuvo que negarse a dar una entrevista: “En inglés estoy grave. Te lo juro, me llamaron para una entrevista y le dije a la señora: “no entender, no entender””, dijo Valdiri.

Asimismo, Saruma contó otro momento vergonzoso que tuvo que pasar su esposa en el avión de regreso al país.



El bumangués narró en medio de risas que no se habían percatado de que Valdiri había sigo asignada al asiento de emergencia, pero quien se encuentra en este puesto debe saber hablar inglés por si se presenta la necesidad de ayudar a los demás.



“La azafata le hace la pregunta “¿usted sabe inglés para poder viajar en el puesto de emergencia?”, a lo que responde con un “¿qué?”, exponiéndose de que no sabe hablar inglés. La tuvieron que cambiar de puesto”, dijo el influencer.



Sin embargo, Valdiri, quien tiene más de nueve millones de seguidores en Instagram, se tomó la situación con humor, bromeando incluso con que su esposo presumía de su inglés y se burlaba de ella porque no entendía el idioma.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

