Andrea Valdiri y su esposo se casaron el pasado 16 de abril en Barranquilla. La pareja realizó una celebración con pocos invitados, entre ellos algunos influenciadores reconocidos del país.



‘Epa Colombia’ estuvo entre las personas que festejaron la unión de la bailarina. Sin embargo, Daneidy y Valdiri tuvieron un encontrón luego de que ‘Epa’ llevará a una acompañante sin avisar.



(Le recomendamos: 'Epa Colombia' dice que ya no le duelen las criticas por sus keratinas).

A pesar de que la bogotana se disculpó, todo parece indicar que el asunto aún no es un tema olvidado para la bailarina. En una reciente entrevista con la marca Ruby Rose reveló cómo se encuentra su amistad.



En una dinámica de preguntas, la presentadora le mostraba una foto a Valdiri y ella debía responder qué opinaba de esa persona. Las imágenes estaban al revés para que el público no supiera de quién se estaba hablando y la barranquilla contestara con total tranquilidad.



Cuando llegó el turno de ‘Epa’, contó que sigue dolida por los sucesos de su matrimonio. Añadió que a pesar de que todos conocen la historia, todavía es un problema para ella.



“Esta persona… Omitir, omitir, omitir, porque yo siento que ya hay mucha gente que lo sabe y a pesar de que se ha disculpado, pero yo siento que me rompió el corazón en un día muy importante para mí”, manifestó la influenciadora.



Ante la insistencia de los asistentes en conocer de quién se trataba la fotografía, Valdiri decidió enseñarla. En ese momento, se mostró triste y aseguró que se sentía emocional por el fin de su relación con Daneidy.



“Yo no tengo amistades para que hagan polémica ¿Sí? Conmigo, con algunas situaciones de mi vida. Yo tengo amistades, porque son muy pocas y las considero reales, pero me mató”, señaló Andrea Valdiri.



Esta no es la primera vez que la creadora de contenido habla sobre sus relaciones cercanas. En otra ocasión advirtió que no tenía muchos amigos porque no le gusta que se aprovechen de ella.



(Le recomendamos: Yina Calderón: niña la hizo reflexionar sobre su influencia en los menores).

El cumpleaños

Hace unos días la barranquillera celebró sus 31 años. Los festejos estuvieron marcados por los gestos de amor de su esposo, Felipe Saruma. El bumangués le regaló un cheque en blanco para que ella decidiera cuánto gastar.



Añadido a eso, le organizó una tarde de juegos con algunos de sus amigos más íntimos. Uno de los obsequios más conmovedores, según los fanáticos, fue un poema que Saruma le escribió y dedicó ese día.



“Esa niña es como dinamita, en cualquier momento explota. Pero cómo juzgar su carácter si le tocó aprender lo que es la vida a los golpes, si le tocó aprender lo que es la victoria a punta de fracasos; cansada de siempre comenzar de nuevo pero sin perder la esperanza. La vida le sonrió pero ella nunca cambió su esencia; tiene mucho amor para dar. Esa niña, esa niña fue de la que yo me enamoré. Feliz cumpleaños mi amor, te amo”, expresó el influenciador.



Andrea Valdiri, que tiene más de ocho millones de seguidores en su cuenta de Instagram, mostró fotos de cómo la pasó en su cumpleaños. En las imágenes aparecen sus hijas Adhara e Isabella junto con otros amigos.

Más noticias

J Balvin tendrá su propio 'Monopoly', diseñado con todo su estilo ​

Camilo dará tres conciertos en Colombia a finales del 2022

¿Luis Alberto Posada se separa? El artista se pronunció al respecto

‘Barbie Bichota’ no estará a la venta, ¿por qué?

El cambio radical de Cristian Castro y los memes que ha desatado su pelo

Tendencias EL TIEMPO