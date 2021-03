Andrea Valdiri subastará un cuadro hecho con pelo púbico

Recientemente, Andrea Valdiri, emprendedora y bailarina colombiana, compartió una historia en Instagram que causó polémica.



En el clip aparece una pintura de la silueta del cuerpo de la mujer, la cual está esperando a su segunda hija.



Pero lo que generó asombro fue que en el video se muestra, según lo que dice Valdiri, su propio vello púbico.



“Hoy estoy inspirada. El arte es una cosa que no logro entender (...) desde que quedé embarazada no me había depilado, entonces hice este cuadro. Lo voy a enmarcar y lo voy a subastar”, mencionó.

Ante las declaraciones, varios internautas la criticaron y la tildaron de “Ordinaria” y “Ramplona”.



A pesar de esto, Valdiri luego compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que mostraba algunas fotos mientras pintaba su cuerpo en el lienzo.



“Ellas son mi inspiración”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Cabe recordar que Valdiri anunció que estaba embarazada por segunda vez el pasado 1 de diciembre, por medio de un ‘post’ en su cuenta de Instagram.



“El amor de madre es el combustible que nos permite hacer lo imposible. La bendición más grande que Dios nos da, es dar vida (...) ya no tengo un motor, ahora son dos”, escribió por aquel entonces.

