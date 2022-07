La ‘influencer’ Andrea Valdiri estuvo de cumpleaños el pasado sábado 23 de julio y durante todo el día estuvo festejando con juegos en familia y una cena privada en su casa.



Sus seguidores pudieron ver parte de esta celebración en sus redes sociales, en donde Felipe Saruma, su novio, organizó una tarde de juegos en la que participaron los familiares de Valdiri y otros amigos.



Al finalizar el día, Felipe sacó un cheque gigante en blanco como regalo de cumpleaños, este bono puede ser canjeado por un viaje con toda la familia al lugar que ella decida.

La diferencia de edad entre Andrea Valdiri y su novio

En una conversación publicada en su canal de YouTube, ambos hablaron de algunos detalles del inicio de su vínculo. Según contaron, se conocieron cuando Andrea Valdiri estaba con su expareja.



A pesar de que existía una atracción entre los dos, la diferencia de edad sí fue un impedimento al principio. “Cuando empecé, yo no lo quería aceptar porque yo le decía 'tú tienes 21 años y yo 29, cómo se te ocurre'. Yo le decía 'tú eres muy joven, hay muchas chicas que están en la vida loca, yo soy más mamá, soy reservada, no me gusta salir'. Él decía 'no me importa'”, contó Andrea Valdiri en este video.

