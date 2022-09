Andrea Valdiri se ha ganado el corazón de cientos de colombianos con su característica personalidad. La creadora de contenido suele expresarse sobre diversos temas y siempre se ha prestado para ayudar a los que la necesiten.



En varias ocasiones Valdiri se ha mostrado dando lujosos regalos a las personas cercanas a ella. La esposa de Felipe Saruma siempre ha hablado sobre la importancia de apostarle a otros y hacer obras desde el corazón.



(Siga leyendo: Clara Chía habría sido pillada revisando fotos de Shakira).

Ahora la bailarina volvió a sorprender a sus seguidores con otro tierno gesto. La mujer le obsequió un costoso detalle a una de sus trabajadoras, llamada Laura. En sus historias de Instagram compartió el momento en el que la joven empleada se enteró de lo que estaba ocurriendo. Valdiri le regaló una moto cero kilómetros para que pueda transportarse sin problemas.



“Laurita trabaja conmigo y es muy difícil su medio de transporte, por eso hoy le tenemos una sorpresa… Para ti Machi, para que trabajes, para que vayas y vengas”, explicó la bailarina en un video.



En la grabación aparece la influencer expresando unas palabras de cariño a Laura. La barranquillera se mostró feliz de hacer el regalo y manifestó que la trabajadora vive muy lejos de donde labora.



(Más: ¿Está despechado? Con estos consejos podrá salir de la ‘tusa’).

Facebook Twitter Linkedin

La famosa suele publicar detalles de su vida en redes sociales. Foto: Tomada de Instagram: @andreavaldirisos

La reacción de la mujer

Al inicio de la grabación Laura no podía creer el regalo que le estaba obsequiando Valdiri. La mujer se quedó con la boca abierta por unos segundos, sin poder decir otra cosa que “gracias” a su empleadora.



(También: Otras cuatro mujeres expusieron mensajes inapropiados de Adam Levine en redes).



La creadora de contenido explicó que inicialmente había comprado dos motos, pero como ahora mismo tiene una sola trabajadora, sólo presentó una. Mientras la joven le agradecía a Valdiri, esta señaló que solo vienen cosas mejores para el futuro de Laura. En un momento de reflexión, se mostró agradecida de la labor de la mujer con ella.



“Lo que pasa es que uno en la vida a veces quiere las cosas ya, quiere solucionar las cosas ya, todo es a su tiempo, no al tiempo que uno diga, sino al tiempo de Dios. Entonces cuando tú tienes ese esfuerzo y esa carrera larga por recorrer, y cuando no quieres la larga sino la difícil, vienen cosas maravillosas para’ tu vida. Del afán no queda nada, sino el cansancio… vemos que lo que estás haciendo es un esfuerzo, coger tantos transportes para llegar acá, o sea todo es una decisión en la vida Machi”, concluyó Valdiri.



Laura no dudo en dar una vuelta en su vehículo nuevo y una vez más, mostrar gratitud a la barranquillera. Además, indicó que en el pasado le había comentado a la famosa que su sueño era comprar una moto.

Más noticias

Mujer fue contratada para cantar en la boda de su exnovio infiel y se vengó

Diana Celis, exnovia de ‘Epa Colombia’, reveló que extraña vivir en el país

Sebastián Yatra salió disfrazado a la calle ¿sus fans lo reconocieron?

Conmovedor video de hombre bailando alrededor de tumba de quien sería su esposa

Tendencias EL TIEMPO