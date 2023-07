La reconocida influencer Andrea Valdiri se ha caracterizado entre sus seguidores, por contarles sus vivencias personales a través de sus perfiles de redes sociales.



En los últimos días, la influencer y empresaria publicó un vídeo en el que narra su experiencia al someterse a una intervención quirúrgica en sus senos.



Valdiri mostró, sin tapujos, cómo le había quedado la cirugía en la que disminuyó el tamaño de sus senos.

La influencer afirma que tomó esta decisión porque sentía que el tamaño de esa parte del cuerpo ya no le garantizaba bienestar físico ni emocional.



“Los senos me crecieron muchísimo, una vaina espantosa porque yo decía ‘¿Por qué me pesan?’. Me doblaba mucho, no me sentía con el cuerpo que yo quería realmente”, expresó en el video la influencer que ahora se dedica a compartir contenido sobre cómo llevar una vida saludable y activa.



“Me operé, me sometí a una reducción de senos, porque quiero iniciar un cambio en mi cuerpo, y no se trata solo de la cirugía, sino también del compromiso personal con el entrenamiento y la alimentación adecuada”, continuó Valdiri.

​

Valdiri cuenta con más de nueve millones de seguidores con quienes comparte todo tipo de historias con su hija como el cumpleaños de la pequeña, en donde se lo celebró al estilo de un safari en el Africa.



Allí muchos internautas comentaron las imágenes y muchos de ellos refiriéndose a la última polémica suscitada con el padre de su hija.



Otros de los comentarios la felicitaban por su familia y la celebración: “Colombia entera los ama”, “ay noo que belleza”, “familia unida, así permanecen”, “luz y amor”, entre otros.

¿Por qué la explantación mamaria no es cuestión de moda?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

