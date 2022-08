Andrea Valdiri se quiere alejar de sus redes sociales, especialmente de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores. El anuncio lo realizó por este mismo medio.



La influenciadora ha cosechado una legión de fanáticos que consumen su contenido y constantemente la están animando a que suba nuevas cosas.



Valdiri habló con sus admiradores y les contó que está teniendo problemas con su cuenta de Instagram. Por esto tomó la decisión de dejarla de lado por un tiempo.



“Simplemente les voy a decir, para que no se vayan a preocupar, he estado viendo una actividad poco usual que se está presentando en mi Instagram. Nosotros aquí les decimos que vamos a poner la cuenta a dormir, en modo avión. Va a descansar de mí y de ustedes por unos días”, explicó



Añadió que su retiro de redes sociales no tiene nada que ver con querer llamar la atención. La mujer especificó que deseaba ser honesta con sus millones de seguidores.



“Cositas, voy a hablar un ratito con ustedes porque saben que soy muy sincera. Ustedes saben que yo no necesito desaparecer mis redes sociales para ganar polémica sobre eso. Hay gente que lo hace, pero yo no soy así”, expresó Valdiri.



Aunque no explicó cuál es el inconveniente que tiene su cuenta, manifestó que era “un problemita técnico” que será arreglado en unos días.



Andrea Valdiri celebró sus 31 años el pasado mes de julio. Foto: Instagram: @andreavaldirisos

¿Seguirá publicando?

A pesar de que su perfil con ocho millones de seguidores es el más importante, no es el único. La creadora de contenido tiene varias cuentas en las que seguirá mostrando sus fotos, videos y anécdotas.



“Yo les aviso, y mientras no aparezca voy a estar haciendo contenido y dando lo mejor de mí. Los amo con mi corazón, ante todo la sinceridad. En mi perfil aparecen otras cuentas, entonces nada, haré cositas por ahí, estén pendientes”, señaló.



También explicó que detrás de su trabajo como influenciadora, hay empleos de otras personas que dependen de sus publicaciones. Valdiri indicó que quiere prevenir un mayor problema con su cuenta.



“Obviamente yo me asusto porque este es mi ingreso, yo lo cuido, lo protejo. Ustedes saben que detrás de esta pantalla trabajamos muchas personas y dependemos de esto. Por eso nos ponemos en alerta”, concluyó.



Finalmente Andrea Valdiri se dará un descanso de su Instagram mientras busca subir seguidores en otros perfiles.

