Andrea Valdiri es una de las creadoras de contenido más reconocidas del país. Sus bailes y sesiones de fotografía catapultaron su imagen entre la comunidad digital, haciendo que hoy pueda ostentar un gran cúmulo de seguidores que llegan a la sorprendente cifra de casi 14 millones en todas sus redes sociales.



Así mismo, se ha logrado ganar el cariño de los barranquilleros con las múltiples obras caritativas que ha entregado a los más necesitados, así como a su equipo de trabajo, pues les ha regalado lujosos regalos como casas y vehículos.

Recientemente, volvió a acaparar la atención de las diferentes plataformas digitales por anunciar que se sometió a un nuevo procedimiento estético en su rostro. Según comentó, ha estado en diferentes tratamientos para lucir un cutis más bello.

“No me pregunten, pero yo después les digo que me estoy haciendo. Voy a quedar más bella”, comenzó diciendo la barranquillera.



Si bien no comentó específicamente la cirugía que se realizó, se le pudo ver con una banda que cubre completamente su cabeza, dejando únicamente un espacio para mostrar su cara.



“Se que voy a quedar súper divina. Les grabé todo porque a mi me encanta mostrar todo lo que me hago. Yo nunca les he escondido nada. Si yo puedo decir algunos de mis secretos para que ustedes se pongan más bellas, yo los voy a decir”, concluyó la modelo y esposa del influencer Felipe Saruma.



