Yina Calderón y Andrea Valdiri son dos influenciadoras reconocidas del país, cada una de ellas cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales, especialmente en Instagram. Sin embargo, ambas han dejado claro que no se llevan muy bien.



Hace un par de meses Calderón aseguró que admiraba a Valdiri, “es una mujer emprendedora, sencilla, tengo mucho que aprenderle, pero de que quedó gorda, quedó gorda. Ese cirujano no es, alguna vez pensé en operarme con él, pero la dejó gorda, algunos amigos míos la vieron en Barranquilla y está gorda”, dijo.



Valdiri no se quedó callada y le respondió que: “Yo tengo jeta. Voy a defender a mi cirujano”.



Además, criticó a Yina Calderón al decir que era contradictoria en sus ideas: “Tú siempre me has dicho que me has admirado y miles de cosas, pero no seas hipócrita, no conectas la lengua con el cerebro. Dices una cosa, pero piensas otra”.



La más reciente discordia

El mensaje surgió luego de que una la empresaria publicara una foto en la cual se le podía ver con un peinado muy particular. Entonces un seguidor o, a lo mejor un hater escribió: “La Yina Calderón despelucada”.



Andrea respondió de inmediato, un tanto molesta por la comparación: “Omitir. Hay niveles hermana”.



Varios seguidores dejaron sus mensajes de apoyo a Valdiri, aunque, otros han etiquetado a Yina, esperando que diga algo al respecto.

