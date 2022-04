Los ‘influencers' Andrea Valdiri y Felipe Saruma consagraron su amor el 16 de abril de este año en el Hotel El Prado de Barranquilla. La boda estuvo llena de lujo y extravagancia, además de muchos invitados de la farándula colombiana.



Entre los famosos que asistieron estuvieron Epa Colombia, La Jessu, Karen Lizarazo, Mr Black, Yuranis León, Beéle, entre otros, quienes celebraron la unión de los dos creadores de contenido.

Sin embargo, parece que consagrar su boda por lo civil no fue suficiente, pues Valdiri dijo en entrevista para la ‘Revista Vea’ que se iba a casar por segunda vez con Saruma.



Aunque no entró mucho en detalles, la diferencia de esta boda con la que tuvo en la capital del Atlántico sería el lugar. Según la empresaria, en medio de su luna de miel, ambos irán al Medio Oriente, en específico al Desierto de Marrakech, en Marruecos, y luego partirán a Dubái. Sería en esta ciudad en donde ambos darían el sí nuevamente en una ceremonia al estilo oriental.

Valdiri no entregó más información al respecto ni reveló el porqué tomaron la decisión de casarse por segunda vez.



Además, ella también aseguró para ese medio que su relación en ningún momento había sido un “reality” o una estrategia publicitaria como muchos creían.



“Todo el mundo cree que es un ‘reality’, y no, esto tiene que quedar claro. La gente cree que lo bonito solo pasa en las películas y no es así. Fue una boda real”, dijo.

¿Dónde se conocieron Valdiri y Saruma?

La pareja se casó el 16 de abril de 2022. Foto: Instagram: @andreavaldirisos

La relación, que permaneció oculta durante diez meses, se anunció con el compromiso de la pareja, pero su historia juntos parece haber empezado mucho antes, cuando ambos estaban con otras personas.



Según relata la misma mujer, ambos se empezaron a acercar por trabajo, ya que hicieron un ‘en vivo’ juntos y luego grabaron el la casa del ahora ex novio de Andrea, Lowe León, quien es también padre de una de sus hijas.

“Cuando tenía tres meses de embarazo mi pareja ya tenía otra. Entré en una depresión muy grande. Me ahogaba en la tristeza”, recordó la barranquillera.



En esos momentos más duros fue en los que ella se dio cuenta que Saruma la estaba apoyando todo el tiempo, por lo que, un día antes de dar a luz, ambos se hicieron novios. Desde ahí su historia de amor no ha hecho más que crecer, pues luego se comprometieron y se casaron.

