Andrea Valdiri responde a los comentarios de quienes la señalan de ser infiel

Andrea Valdiri nuevamente está en boca de la opinión pública en las redes sociales, tras responder a las criticas de un creador de contenido que la acusó de haberle sido infiel al padre de su hija menor con su actual exesposo, Felipe Saruma.



La barranquillera no se quedó con las ganas y le respondió al sujeto a través de una de sus historias de Instagram, antes de eliminar sus redes sociales de manera repentina.

Durante un capítulo del pódcast 'Gordas de envidia', el creador de contenido Valentino Lázaro hizo unas afirmaciones en contra de la barranquillera que generaron divisiones entre los seguidores de la misma, en contestación a la pregunta sobre qué figura de las redes sociales colombiana lo había decepcionado tras conocerla.



(Le puede interesar: Andrea Vadiri hizo una fuerte confesión sobre su último embarazo: “No me hallaba”).



"Andrea Valdiri. Me gustaba mucho su energía, era muy feliz, muy jocosa, la vieja bailaba ( a mi me gusta el baile). Yo decía: 'Es una mujer muy empoderada, ella no se deja de ningún man', pero luego cuando conviví con ella, aunque solo fueron tres veces, vi un poco de cosas de que la mala es ella, no los manes".



Y añadió: "Lo hace quedar re mal, hasta la custodia de los hijos les quita, mientras los cachonea. Es como, nena... Saruma era cacho de Lowe. Pero en esta ocasión es la primera vez que la queman a ella, de verdad. Siempre que Valdiri terminaba con alguien, era el man. Y esta vez han defendido a Pipe", señaló Lázaro entre risas en el videopódcast de Camila Pulgarin.

¿Qué respondió Andrea Valdiri?

Ante las criticas, la modelo se pronunció a través de una de sus historias de Instagram, con un corto mensaje en el que hacían referencia referencia a sus procesos emocionales y cómo consideraba que las personas hablaban y se referían a esos procesos sin saber.



(Siga leyendo: Felipe Saruma le dio millonario regalo a las hijas de Andrea Valdiri para Navidad).



“No todo el mundo merece tu nueva versión, tardaste bastante en sanar. Sé exigente con quienes tienen acceso a tu energía”, escribió la bailarina en una publicación.

Días después, publicó otra 'instastory' en la que afirmó de manera más directa que había quienes debían hablar mal de otros para "figurar" y conseguir que hablen de ellos: “Algunas personas hablan mal de ti porque si hablan de sí mismo nadie los escucha. No te lo tomes personal, entiéndelos”.



Estos mensajes suscitaron los comentarios de algunos internautas que no perdieron oportunidad para apoyarla y otros que la atacaron por la supuesta infidelidad hacia el padre de su hija Adhara Valdiri.



"Divina regía, solo la envidian"; "Hermosa y elegante. Ella sabe lo que quiere y eso es lo importante"; "El que habla de otro, es porque lo corroe la envidia, y el resentimiento"; "Se la acabo con lo que él dijo, quedo claro quien tiene problemas"; "El ejemplo de esa pobres niñas. Le destaparon su guardado". fueron las opiniones más destacadas.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

