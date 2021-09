Andrea Valdiri le regalará una cirugía estética a uno de  sus seguidores

A través de su cuenta de Instagram, Valdiri, que se define como “modelo, empresaria y bailarina”, sorprendió a sus fanáticos con varios anuncios. El primero de ellos, es que se someterá a un nuevo procedimiento de cirugía estética con el médico cirujano Javier Soto, a quien llamó “su amigo de toda la vida”.

Soto acompañó a la modelo en una transmisión en vivo en la que aseguró que “me voy a operar. Y va a ser un live, para que todos vean el procedimiento y que tengo al mejor cirujano del mundo”, se le escucha decir a Valdiri.



Agrega que lo hace porque “es con un buen cirujano. No tengo por qué esconder nada de lo que me hago. Me parece divino recomendar, hacer y mostrar, porque eso es real”.



Pero el otro anuncio que sorprendió fue el de ‘regalarle’ una cirugía estética a alguno de sus seguidores. “Si, hagámoslo, la voy a comprar y la voy a regalar”. A lo que el cirujano ripostó: “Si tu la pagas, es tu decisión”.



Así las cosas, los fanáticos quedaron a la expectativa de cuál será la mecánica y la forma de entregar a sus seguidores el premio.



Vea aquí el video donde Andrea Valdiri se compromete con sus seguidores.