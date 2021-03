Andrea Valdiri regalará la moto Harley que le dio su expareja

Luego de una relación muy mediática, el cantante Lowe León y la influenciadora Andrea Valdiri terminaron su noviazgo en diciembre de 2020. Entre los múltiples detalles que le dio a Valdiri su exnovio, y padre de su segunda hija, se encuentra la moto marca Harley Davidson con la que posaron juntos hace algunos meses.

La influenciadora y modelo anunció este lunes 1° de marzo que ha decidido obsequiar el lujoso vehículo a uno de sus fanáticos. La noticia la dio en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 5 millones de seguidores.



Los comentarios de los usuarios de la plataforma no se hicieron esperar, dado que Valdiri y León se han atacado mutuamente en sus redes sociales y, al parecer, no terminaron en buenos términos.

“Es lo justo que se hace con lo que estorba”, “para qué la basura de otra basura”, “ay, sí. Salga de eso”, son algunos de los comentarios que ha recibido tras su anuncio.



Sin embargo, ella especificó que decide regalarla debido a que no la puede usar mientras está en estado de embarazo.



“Los regalos que recibo, los recibo con amor, con cariño, pero, en mi estado de embarazo, hay muchas cosas que no puedes disfrutar, por ejemplo, estar montándome en una moto”, dijo en su estado.



También afirmó que no le parece correcto vender algo que en su momento fue un regalo y, por lo tanto, se lo entregará a alguien que realmente lo necesite y le dé “el valor que se merece”.

Valdiri terminó su comunicado advirtiendo a sus seguidores que estén muy pendientes de su perfil porque, además del sorteo de la moto, también anunciará más sorpresas.



Muchos de los fanáticos están emocionados con la idea de ganarse el premio, aunque también ha recibido algunas críticas de personas que afirman que lo mejor sería devolverle la moto a su ex. Por su parte, Lowe León aún no se ha pronunciado.

Cabe resaltar que el cantante les informó a sus seguidores que se encuentra en una nueva relación con una mujer que lo acompañó en su viaje de cumpleaños a México.



Por otro lado, Andrea Valdiri actualmente se encuentra enfocada en su embarazo y ha compartido su experiencia a través de redes sociales.



El mes pasado publicó algunas imágenes de la excéntrica celebración que realizó para revelar el sexo del bebé. Horas después, confirmó que será una niña.

Asimismo, dijo en su Instagram que ha estado ausente últimamente debido a que está planeando varias celebraciones.



En primer lugar está la fiesta de cumpleaños de su hija mayor, Isabella Valdiri, quien cumple 10 años el 3 de marzo. Y, adicionalmente, está preparando el ‘Baby Shower’ de la bebé que viene en camino.

