"Siempre prefieres al otro": así es el reclamo que le hizo Andrea Valdiri a su hermana Fairuz, quien suele escoger grabar con el esposo de la influenciadora, Felipe Samura, antes que con ella.

(Lea también: El enigmático mensaje que esposa de Lowe León envió durante prueba de paternidad)

La creadora de contenido Andrea Valdiri tuvo una "pelea de hermanas", como ella misma calificó el altercado que ocurrió con su hermana Fairuz, a quien le cuestionó los motivos por los que ella prefiere prestarse para hacer videos con el también influenciador, Felipe Saruma, y evitar las colaboraciones con la empresaria.



El encuentro quedó registrado en las historias de Instagram de la bailarina, en las que queda claro que no se trató de un verdadero conflicto, sino de una conversación entre risas en la que la hermana de 'La Valdiri' expuso las razones por las que no le gusta participar en contenidos de la influencer.

(Le puede interesar: Shakira: artista creó una colección de muñecas Barbie inspiradas en la cantante)

Ella prefiere salir en los videos de Saru. [...] Di la verdad… explica por qué en los míos no quieres salir FACEBOOK

TWITTER

“Yo estoy peleando con ella, señores, saben ¿por qué? Porque ella prefiere salir en los videos de Saru", como llama la influenciadora a su esposo, y agregó "di la verdad… explica por qué en los míos no quieres salir”, le cuestionó a su hermana mientras la grababa para sus historias en Instagram.



Pero Fairuz le expresó que no se sentía cómoda con el tipo de contenido que Valdiri le pedía.

(No deje de leer: Lincoln Palomeque reveló la particular situación que vivió en Catar)

"Pero es que tienes que salir sexy, muévete así ¡muévete, muévete! Hazte así, tócate", explicó mientras arremedaba a Andrea.



Y confesó que lo de ser sensual en los videos "no sale de aquí. Pero llega éste (Saruma) con su ‘sal de amargada’ y yo (emocionada) ‘te la tengo’. Me dice ‘hoy eres una mujer amargada porque te han pegado cachos’ y yo ‘¡Uy! Esa soy yo’", respondió Fairuz.



Agregando entre risas que 'Saru' "siempre tiene papeles reales para mujeres reales, para guerreras. [...] El man como que me ha hecho una lectura de mis vidas anteriores”, finalizó.

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias

Video: Modelo se electrocuta en pleno desfile de reinado de belleza

'Epa Colombia' salió a las calles a regalar su ropa y la gente no la recibió

Supuesta cláusula de Shakira le prohibiría a Piqué y a su novia vivir en Miami