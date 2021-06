Andrea Valdiri: ¿quiénes son los padres de sus hijas?

Andrea Valdiri ganó popularidad hace algunos años luego de su paso por el concurso de belleza 'Señora Colombia' de 2015, el cual ganó. Sin embargo, se hizo aún más conocida por bailar champeta y por las oportunidades que este talento le trajo: ha participado en diversos videos musicales y también se aventuró en el mundo del emprendimiento.



El reconocimiento adquirido, que se refleja en los más de 6 millones de seguidores que tiene en Instagram, también ha atraído la atención sobre su vida personal. Una de las preguntas que ha surgido es sobre quiénes son los padres de sus hijas.

Andrea Ospino Valdiri, más conocida como 'La Valdiri', tiene dos hijas. La menor se llama Adhara y nació hace apenas unos días, el 9 de junio de 2021. La otra niña de la bailarina se llama Isabella y tiene de 10 años de edad.



Con respecto a su hija mayor, en un episodio del programa 'Cuatro Caminos', Valdiri contó que el padre no se hizo cargo de ella. Cuando tenía 18 años y estaba becada para desarollar sus estudios universitarios, Valdiri quedó embarazada de Isabella.



"El papá de Isabella no se hizo cargo, no se hizo responsable a nada. Yo prácticamente hice a Isabella sola", dijo la barranquillera en el programa transmitido hace dos años. Y narra que pausó por un momento sus estudios cuando nació la bebé.



Aparte de un comentario disponible en el medio de comunicación El Heraldo, en el que la bailarina afirmaría que el hombre está muerto, no se tiene ninguna otra información sobre el padre de la pequeña de 10 años.



Isabella nació en marzo de 2011. Actualmente es violinista en formación, según se lee en su perfil de Instagram, que ya cuenta con más de 1,1 millones de seguidores.

Por su parte, la pequeña Adhara es hija de Luis Eduardo León, también conocido en las redes sociales como Lowe León.



'La Valdiri' y él ya no están en una relación sentimental. Y según se pudo ver por acciones y declaraciones de ambos en redes sociales, la expareja no quedó en muy buenos términos luego de dar por terminado su corto noviazgo en diciembre de 2020.



En marzo de este año, Lowe León dio a conocer una notificación en la que citaba a su 'ex' a una audiencia de conciliación. El objetivo de la audiencia sería establecer cuáles serán los derechos de León sobre su hija.



Así como Isabella, la recién nacida también tiene una cuenta de Instagram que ya alcanza más de 400 mil seguidores.

EL TIEMPO