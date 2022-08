Andrea Valdiri y Felipe Saruma son una de las parejas más conocidas del mundo del espectáculo nacional. Se casaron el pasado 16 de abril y desde entonces se les ha visto muy felices compartiendo cada momento de su relación a través de sus perfiles de Instagram.



Recientemente, estuvieron disfrutando de sus lujosas vacaciones en República Dominicana, dónde estuvieron acompañados de sus respectivos suegros, quienes gozaron de los excéntricos planes turísticos que ofrecía la isla: restaurantes de alta gama, playas vírgenes, cenas en plataformas elevadas y hasta viajes en helicóptero fueron del disfrute de los Valdiri Saruma.

Ahora, han vuelto a ser tendencia en las diferentes plataformas digitales por compartir un conmovedor video en el que se le ve a Adhara, segunda hija de la ex señorita Colombia, molesta con Saruma. La bebé está cruzada de brazos y frunciendo el ceño, mientras los influencers se ríen de la escena.



“Tas’ brava porque te dejó, estás muy brava ¿verdad hija? (...) ella va brava a reclamar”, mencionó Valdiri mientras muestra los gestos de su hija. Saruma, quien se encontraba en la habitación, intenta abrazarla, pero ella lo ignora.



No obstante, en la última parte del video parece que ambos se reconcilian y protagonizan una conmovedora imagen entre padrastro e hijastra, pues se nota el evidente cariño que la pequeña siente por el bumangués.



Las reacciones de algunos internautas no se hicieron esperar y dejaron sus comentarios en la publicación halagando a la pareja: “Lindos dios lo bendiga. Este hombre si es un gran papá de admirar”, “No me canso de mirar este video “, “Preciosa esa bebé” y “Hermosos”, fueron algunas de las reacciones de usuarios de Internet.



