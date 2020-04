Hermana de Andrea Valdiri contó cómo fue la pelea con su otra hermana

Este martes, fue tendencia en redes sociales la modelo y empresaria Andrea Valdiri, quien, al parecer, habría protagonizado una pelea con una de sus hermanas, Shujam.

Las primeras informaciones que se dieron a conocer de los hechos eran que todo habría sucedido en la noche del lunes 27 de abril en Barranquilla y que Andrea habría resultado herida por arma blanca.

Ante la situación, la barranquillera usó su cuenta de Instagram para publicar una serie de videos en los que sale otra de sus hermanas, Fairuz, contando qué fue lo que pasó.



“Andrea sabe que, como figura pública, su privacidad no existe, pero no me siento emocionalmente preparada para hablar de lo sucedido y por eso me pidió ayuda para decir la verdad”, empieza ‘Fai’, como se presentó la hermana mayor de las Valdiri.



Según sus palabras, una serie de mensajes que se compartieron en un grupo de WhatsApp generó una discusión entre la madre de las mujeres y Shujam.

“Mi mamá llamó a Andrea y le dijo que mi hermana estaba ofuscada. Andrea se fue para donde ellas a ver qué era lo que había pasado. Mi hermana sí estaba ofuscaba y la esperó con un cuchillo”, prosiguió ‘Fai’.



“En medio de la situación, Andrea trató de alejar a mi hermana de mi mamá. La retiró para evitar otras situaciones, con los niveles de estrés y ansiedad que se manejan en una situación como esas”, agregó.



“Para quienes preguntan, Andrea se encuentra estable, si tuvo heridas, no son de gravedad. Ya un médico la reviso”, sostuvo.



‘Fei’ aseguró que ya están buscando ayuda profesional para Shujam, pues “una persona que toma un cuchillo para intentar amenazar a la hermana no está bien”, y añadió que, pase lo que pase, “la familia siempre tiene que apoyar”.

“Simplemente fue una discusión de hermanas por cuidar a su mamá”, cerró.



Andrea, por su parte, publicó una foto suya, en las historias de Instagram, en la que se veían dos de sus dedos con vendas y con el siguiente mensaje: “Los amo. Hay Valdiri para rato. Pronto volveré a compartirles mi alegría. Dios los bendiga”.



