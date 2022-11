Andrea Valdiri ha mostrado en sus redes sociales que es una excelente madre y pues constantemente en sus historias de Instagram muestra que se preocupa por el bienestar de sus hijas.

La famosa en sus redes sociales suele compartir a sus seguidores pequeños fragmentos de su día. Sin embargo, en esta ocasión la barranquillera grabó a las personas que trabajan en su casa, lo que llamó la atención de sus fans pues todos estaban descalzos.



Por esta razón, subió unos videos en los que comenta la razón de porque sus empleados no usan zapatos en su hogar.



(No deje de leer: ¿Mateo Carvajal le pedirá matrimonio a su novia en París?: 'Ella no sabe').

“La pregunta del millón es por qué el flaco, Coco, Kelly, todos los empleados están descalzos. Machi, cuando salimos nos limpiamos los pies, porque Adharita se come todo lo que encuentra en el suelo. Por eso tratamos de mantener limpio el piso de casa”, aclaró Andrea Valdiri.



(Siga leyendo: Lo que debe saber sobre el 'síndrome del comprador compulsivo': cómo evitarlo).



En estos últimos días el nombre de la bailarina ha sonado bástate debido al tema de la paternidad de su hija Adhara Valdiri. Pues desde que nació en mayo del 2021 y, que hasta el momento, no ha sido reconocida como la hija legal del cantante, Lowe León.

TENDENCIAS EL TIEMPO