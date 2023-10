Andrea Valdiri narró, entre risas, los peores momentos de su viaje por Europa

Recientemente, surgieron algunos rumores sobre la relación entre el creador de contenido Felipe Saruma y la modelo Andrea Valdiri, esto porque no se les ha visto pasar mucho tiempo juntos como antes lo solían mostrar en sus redes sociales, además de que los internautas observaron que ella ya no traía su argolla de compromiso.



En diferentes momentos la barranquillera ha desmentido estas especulaciones, pero para sus fanáticos las explicaciones que daba no eran suficientes, por lo cual, continuaban los comentarios en cada una de sus publicaciones.

Sin embargo, la también ‘influencer’ dijo en sus historias de Instagram que estaba en un viaje por Europa junto a su esposo, Felipe Saruma, pero que en ese trayecto han pasado varios ‘chascos’, los cuales quiso exponer ante sus más de 9 millones de seguidores.

Los ‘chascos’ de su viaje por Europa

Por medio de sus historias de Instagram contó que una de sus paradas es en Rumania, en donde va a celebrar el Halloween junto a Felipe Saruma y va a subir todo lo que observen en su estadía por Europa en un video.



Pero ya está realizando algunos ‘spoilers’ de lo que ha vivido en su viaje, puesto que contó que ha tenido algunas malas experiencias. La primera fue en Londres, según contó, cuando estaban en migración, sostuvo una pequeña discusión con un joven, al que le estima 25 años.



Según contó Andrea Valdiri, su esposo, Felipe Saruma, le preguntó al hombre que los estaba atendiendo si sabía hablar español y no obtuvieron ninguna respuesta de él, pero ella notó que su gafete lo identificaba con el nombre Ramiro Suárez.



La también empresaria lo miraba con determinación para intentar traducir lo que esta persona les decía, pero él le respondió: “No me mires”. A lo cual ella le dijo: “Pero es que tú sabes hablar español, me parece atrevido, me parece muy atrevido de tu parte, que me digas que no te mire cuando me estás hablando ¿Qué miro el pie, el zapato, qué miro?”, y el hombre no le dijo nada más.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma Foto: Instagram: @andreavaldirisos

Su segunda mala experiencia fue en Escocia, que, entre risas, Valdiri contó que fueron a una gasolinería. Al llegar allá Saruma quiso comprar una cerveza, cuando la halló se dirigió a la caja para pagarla y la mujer que se encontraba en el lugar lo miraba mal.



“Se bajó, pidió la cerveza, la tipa se le quedó mirando así con cara hi******** y le dice que no le va a vender la cerveza, que le muestre el pasaporte. Él se fue, buscó el pasaporte y no, a ella no le dio la gana. Eso es por andar con peladitos ¿viste? Se paró en la raya, así tenga la edad, no es no. Aquí la gente es fría, imagínate tú sin saber inglés”, comentó la modelo.



Dicho lo anterior, soltó una carcajada y pasó a su tercera experiencia que fue en el aeropuerto de Edimburgo: “Cuando iba llegando a las maletas, yo grabé afuera, y el tipo cogió, el de seguridad, se me fue, que borrara el video. Menos mal que yo soy astuta y ya lo había guardado. Yo le decía en español: ‘Yo no lo grabé aquí adentro’”.



Tras lo anterior, el guardia le insistía en que lo borrara y Felipe Saruma le dijo a la empresaria: “Mami borralo”, sin embargo, ella siguió insistiendo en que no lo eliminaría porque no había grabado en ese lugar.



Finalizó comentando: “Me han pasado unos ‘chascos’ machi, una vaina, no sé si es que notan nuestro furor, nuestras buenas vibras”.

¿Cómo es ser la señora Colombia?

