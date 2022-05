La bailarina y creadora de contenido, Andrea Valdiri, publicó las primeras imágenes de su hija Adhara intentado realizar sus primeros pasos por medio de historias en su cuenta personal de Instagram.



En las imágenes que ya se han vuelto virales, se le puede ver a la pequeña intentando caminar, mientras una de las empleadas del servicio personal de Valdiri la alienta a que coja una de las fotografías familiares, donde aparece el productor Felipe Saruma, Isabella, primera hija de Andrea, y Adhara.



“¿Quién és? ¿cómo se llama?”, le preguntan a Adhara mientras le muestran la fotografía. Ella con la inocencia que caracteriza a un bebé, respondió “Papá” al ver el rostro de Saruma.



“Lo logró, ya camina”, agregó Valdiri en la instantánea en la que estaba etiquetado su esposo, con quien contrajo matrimonio el pasado 16 de abril, en el Hotel Prado de la ciudad de Barranquilla.

Historia de Instagram de Andrea Valdiri Foto: instagram: @andreavaldirisos

Así mismo, también mostró los preparativos para celebrar el primer cumpleaños de su hija el próximo 9 de junio. En las cartas de invitación se puede ver un cordón, junto con una flor blanca que será entregada a los invitados.



Aún no se tienen los nombres de las personalidades que llegarán a la celebración dentro de quince días.

Valdiri mostrando cartas de invitación. Foto: iStock

¿Quiénes son los papás de las niñas?

La polémica empezó cuando Andrea Valdiri anunció que estaba esperando a su segunda hija. Si bien, al momento del parto no tenía ninguna pareja, internautas empezaron a especular que el padre podría ser el creador de contenido Felipe Saruma, algo que fue desmentido al poco tiempo, pues se conoció que el verdadero responsable era el cantante Lowe León.



La relación entre el artista y la exseñorita Colombia tan solo duró tres meses, por lo que el fugaz amorío no fue tan mediático y no se conocieron muchos detalles de su noviazgo.



“Gracias a Dios y a todos por sus mensajes de apoyo, es invaluable el amor que recibo por parte de ustedes, sus bellas energías me motivan a seguir luchando cada día más, prometo que no me cansaré para seguir llevando alegrías. Nuevamente gracias infinitas por su amor. Bienvenida Adhara, mi segundo motor” , publicó la creadora de contenido en su perfil de Instagram.



Por otro lado, se desconoce quién es el padre de Isabella Valdiri, su primera hija, pues cada que se le pregunta por el tema, ella toma una actitud evasiva. A pesar de ello, ha mencionado en algunos medios que quedó embarazada a los 18 años y que el padre falleció, por lo que le tocó salir adelante sola.

