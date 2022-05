La historia de amor y odio entre Andrea Valdiri y Lowe León está lejos de terminar. En los últimos días, ambos han dado de que hablar por el constante vaivén de 'vainazos' que se han estado enviando sobre la potestad y el cuidado de su hija, Adhara.

La última polémica se dio porque León aseguró que su expareja no accedió a llevar a cabo una prueba de ADN para aclarar si él era el padre de Adhara.



(Puede leer: Mamá interrumpe con grito juicio de Johnny Depp: 'Este bebé es tuyo').

Recordemos que Valdiri está casada con Felipe Saruma y, aunque medios especializados en farándula y usuarios de redes sociales rumorean que en realidad la pequeña es de él, no hay pruebas de que esto sea así.

¿Qué le dijo León a Valdiri?

“Dile a la gente por qué te negaste a la prueba de ADN. No te preocupes que los seres humanos cuando crecemos buscamos respuestas. Es un reloj de tiempo que va en conteo regresivo. Mi esposa, a diferencia de ti, jamás se metió en ninguna relación y juro ante mis dos hijos que fue así. Todo lo contrario a lo que tú si estás acostumbrada a hacer”, fueron las palabras del cantante.

Pedir perdón por negarle esa posibilidad a la niña de tener a su padre FACEBOOK

TWITTER

También dijo en una entrevista con 'SuperLike', sección de entretenimiento de 'RCN', que considera a la niña como suya y le envió un mensaje recordándole que "es su papá y que está para ella".



(Le puede interesar: ¿Es fraisexual? Estas son las características de esta orientación sexual).



"Espero que esa persona en algún momento pueda doblegar su ego, pedir perdón por negarle esa posibilidad a la niña de tener a su padre. Hice todo lo posible en su momento por la vía conciliatoria para ejercer la paternidad de la niña y no fue posible, eso yo no me lo estoy inventando, eso la evidencia está y en algún momento va a salir todo", dijo al medio.

Por el momento, la bailarina no ha respondido a las acusaciones de su expareja.

(Le recomendamos leer: Tienda se disculpa tras acusar a niño de romper Teletubby y pedir millones).

Más noticias de Tendencias

¿Por qué Bill Gates, con toda su fortuna, no ha comprado criptomonedas?

Bélgica anuncia cuarentena obligatoria para casos de viruela del mono

Terror en zoológico: león muerde a través de la reja los dedos de cuidador

Hija de Bill Gates revela cómo es su papá y cómo la educó

Tendencias EL TIEMPO