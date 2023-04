Cuando se trata de dar regalos y sorprender a su pareja, Andrea Valdiri y Felipe Saruma no escatiman en gastos. Bien sea en el Día del Amor y la Amistad, la Navidad o en el Día del Hombre, la pareja siempre encuentra un momento para asombrar con costosos, lujosos y excéntricos regalos.

El pasado 16 de abril, los creadores de contenido cumplieron un año de casados. Como era de esperarse, celebraron su aniversario por todo lo alto: la cena romántica no faltó, pero tampoco los suntuosos obsequios que hicieron de la fecha algo inolvidable.

Mientras que Saruma quiso sorprender a su esposa con un reloj Rolex con diamantes incrustados, Valdiri no se quedó atrás. Junto con los amigos de su pareja, la barranquillera fue en busca de una exclusiva botella de licor.



“A él no le gusta el tequila, le gusta el whisky y el coñac, estas cosas son nuevas para mí, yo no sabía que había tragos hasta de 300 millones de pesos, a mí me gusta el guaro”, relató Valdiri ante la cámara, mientras trataba de decidirse.

Aunque había una amplia variedad de tragos, la influenciadora finalmente se decantó por uno exclusivo: Louis XIII, que, según el vendedor de la tienda, toma su nombre en homenaje a un monarca francés. Su precio, según lo que se pudo escuchar en la grabación, es de 30 millones de pesos colombianos.



Valdiri no compartió con sus seguidores la reacción de Saruma al recibir el regalo. Sin embargo, publicó un carrete de fotografías con algunas fotos de su día. Entre ellas, la de su esposo sosteniendo en sus manos la caja de la botella de trago.



“La libertad de volar acompañados, basándonos en la confianza y comprensión; es lo que nos permite mirar en la misma dirección: el amor para compartir, no para exigir. Te amo”, escribió Valdiri en la descripción de la publicación.

Si bien este fue uno de los presentes que más llamó la atención, no fue el único. La barranquillera también le dio a su compañero sentimental una raqueta de tenis, unas pelotas y, entre otras cosas, unas gafas de sol.

Otros lujosos regalos de la pareja

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se conocieron en persona en el año 2020, cuando la barranquillera aún sostenía una relación con Lowe León. Una vez se separó, fue juzgada por muchas personas, pero, curiosamente, recibió todo el apoyo y la compresión por parte del creador de contenido bumangués.



Se hicieron novios en el año 2021 y, unos cuantos meses después, se comprometieron frente al castillo de Disney World. En abril de 2022 sorprendieron a sus fanáticos al llevar a cabo una lujosa boda en el Hotel El Prado de Barranquilla.

A unos meses de haber dado el ‘sí’ en el altar, el creador de contenido bumangués sorprendió a Valdiri, tras obsequiarle una camioneta cero kilómetros. La barranquillera no quiso quedarse atrás y, en diciembre, le sacó lágrimas a su esposo al regalarle la cámara de sus sueños: una Red digital cinema v-raptor 8k vv dsmc3, cuyo precio puede superar los 100 millones de pesos colombianos.

Desde entonces, no han escatimado en mostrar el amor que se tienen en redes sociales. Cada que hay una oportunidad, nutren su amor con detalles, regalos o palabras amorosas.

