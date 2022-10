Andrea Valdiri es una de las creadoras de contenido más famosas de Colombia. Su legado como exseñorita Colombia impulsó su imagen ante los medios para luego posicionarse como una de las bailarinas y modelos con más seguidores en las redes sociales con más de 8.7 millones en Instagram.



Hace algunos meses la barranquillera fue tendencia entre la comunidad digital por regalarle a Kelly Ávila, una de sus empleadas domésticas, una casa de dos pisos completamente terminada, incluso, cada rincón de la vivienda se estrenó ¿con muebles totalmente nuevos.



El objetivo, según dijo Valdiri, fue agradecer por la lealtad y el compromiso que esta mujer ha tenido con ella durante más de siete años.



Luego, la modelo hizo lo propio con otras de sus empleadas, Laura Rodríguez, a quien le obsequió una motocicleta: “Vemos que siempre haces un esfuerzo cogiendo tantos transportes para llegar al trabajo. Ahora sí, a llegar temprano”, comentó Valdiri.



Recientemente, una vez más volvió a tener un gesto de agradecimiento con Ávila regalándole un carro por el día de su cumpleaños.



“Porque no alcanzan los regalos materiales para agradecer a cada uno de los que trabajan alrededor mío. A ti, Kelly, que por más de 7 años has tenido mucha paciencia y amor por lo que haces, has cuidado a mis hijas, mis mayores tesoros”, expresó Valdiri a través de su Instagram.



Según se pudo observar en las imágenes, la bailarina le entregó un Chevrolet Beat LT rojo modelo 2019, por el que habría pagado entre 38 y 46 millones de pesos.



Ahora bien, los regalos no solo fueron de Valdiri, sino de su esposo, el también creador de contenido Felipe Saruma, quien le regaló a Ávila un reloj de casi dos millones de pesos.



