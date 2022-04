La boda de Andrea Valdiri es un tema que tiene intrigados a sus seguidores, pues se tienen muy pocos detalles del evento en el que se casará con el ‘influencer’ Felipe Saruma. Sin embargo, poco a poco se han ido revelando algunas pistas de lo que será el matrimonio.



Una de estas fue la invitación a la ceremonia que le enviaron a varios amigos y creadores de contenido, la cual iba acompañada de una botella de Whisky valorada en unos 800 mil pesos colombianos.

Además, hace poco se filtró en redes sociales lo que podría ser la fecha en la que se llevará a cabo el matrimonio. Publicaron un video en el que se podía ver una ilustración digital de una moneda que tenía en una cara los rostros de Andrea y Felipe, y en la otra la fecha de la boda que sería el 16 de abril.



Sin embargo, en las últimas horas la influenciadora, sorprendió a sus seguidores al anunciar que invitara a 10 personas más para que la acompañen en ese día tan especial para ella y su prometido.



“Amo a quienes siguen mis inventos y me alcahuetean mis locuras; los que dicen 'vamos pa' esa' y convierten mis momentos en magia. Voy a invitar a 10 de mis seguidores”, comentó en una publicación en su Instagram.

Asimismo agradeció a sus fans por hacer parte del libro de su vida, ya que ocupan un capítulo muy importante y la motivan a seguir escribiendo más páginas. Además le dedicó un bello mensaje a su futuro esposo.



“Ahora el libro no tiene una sola protagonista, se agregó amor a este capítulo, el amor de un joven que a través de sus ojos me recordó que todos los días hay nuevas oportunidades. Su prudencia me regaló calma y sus detalles invaluables me permitieron volver a creer que los compañeros de vida te ‘dan una mano’ para luchar juntos”, escribió.



Además en sus historias de Instagram comentó que va escoger a los fans que asistirán a su boda en los comentarios de la publicación que realizó y que el único requisito es que sean seguidores de ella.

